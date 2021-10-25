BC 省和安大略省周一取消大部分公共室内空间的人数限制

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（ Theresa Tam ）医生周日（10 月 24 日）通过推特表示，尽管如此，由于没有十全十美的疫苗，因此可以预期会出现接种后的病例。

她写道， 疫苗属于全面、分层保护策略的一部分，这一策略还包括其他的途径和预防措施。

从周一（10 月 25 日）开始，不列颠哥伦比亚（BC）省和安大略省将取消一些公共卫生措施。

BC 省和安省的餐馆将可以以最大容量接待顾客. 照片：La Presse canadienne / Lars Hagberg

BC 省大部分地区的居民将可以参加体育赛事、音乐会和婚礼等活动，这些活动没有人数限制,但参加者须出示疫苗接种卡，并必须戴口罩.

在BC 省疫苗接种率较低的一些地区，仍将维持人数 50% 的限制措施。

安大略省周一也将取消大多数公共室内场所场所的人数限制，但要求顾客出示 COVID-19 疫苗接种证明。

取消人数限制的设施包括：

餐馆

酒吧和其他餐饮场所

体育和娱乐设施的室内区域，例如健身房和私人健身教练提供指导的地方

赌场、宾果游戏厅和其他游戏场所

室内会议和活动空间

安大略省省长道格 福特 ( Doug Ford ) 上周五宣布，安省计划在明年 3 月底之前取消所有的 COVID-19 限制措施。

(CBC)