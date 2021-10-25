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BC 省和安大略省周一取消大部分公共室内空间的人数限制
加拿大的两个省份将于周一 （10 月 25 日）起放宽卫生限制，与此同时，加拿大首席卫生官表示，加拿大近 90% 符合条件的人已接种了至少一剂 COVID-19 疫苗。
加拿大首席公共卫生官谭咏诗（ Theresa Tam ）医生周日（10 月 24 日）通过推特表示，尽管如此，由于没有十全十美的疫苗，因此可以预期会出现接种后的病例。
她写道，
疫苗属于全面、分层保护策略的一部分，这一策略还包括其他的途径和预防措施。
从周一（10 月 25 日）开始，不列颠哥伦比亚（BC）省和安大略省将取消一些公共卫生措施。
BC 省大部分地区的居民将可以参加体育赛事、音乐会和婚礼等活动，这些活动没有人数限制,但参加者须出示疫苗接种卡，并必须戴口罩.
在BC 省疫苗接种率较低的一些地区，仍将维持人数 50% 的限制措施。
安大略省周一也将取消大多数公共室内场所场所的人数限制，但要求顾客出示 COVID-19 疫苗接种证明。
取消人数限制的设施包括：
- 餐馆
- 酒吧和其他餐饮场所
- 体育和娱乐设施的室内区域，例如健身房和私人健身教练提供指导的地方
- 赌场、宾果游戏厅和其他游戏场所
- 室内会议和活动空间
安大略省省长道格 福特 ( Doug Ford ) 上周五宣布，安省计划在明年 3 月底之前取消所有的 COVID-19 限制措施。
(CBC)