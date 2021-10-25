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BC 省和安大略省周一取消大部分公共室内空间的人数限制

BC 省和安省 10 月 25 日起取消许多公共活动空间的人数限制, 但参加者需要出示疫苗接种证明.

BC 省和安省 10 月 25 日起取消餐馆酒吧的人数限制, 但顾客需要出示疫苗接种证明.

照片：CBC/Evan Mitsui

RCI

加拿大的两个省份将于周一 （10 月 25 日）起放宽卫生限制，与此同时，加拿大首席卫生官表示，加拿大近 90% 符合条件的人已接种了至少一剂 COVID-19 疫苗。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗（ Theresa Tam ）医生周日（10 月 24 日）通过推特表示，尽管如此，由于没有十全十美的疫苗，因此可以预期会出现接种后的病例。

她写道，疫苗属于全面、分层保护策略的一部分，这一策略还包括其他的途径和预防措施。

从周一（10 月 25 日）开始，不列颠哥伦比亚（BC）省和安大略省将取消一些公共卫生措施。

BC 省和安省的餐馆将可以以最大容量接待顾客.

BC 省和安省的餐馆将可以以最大容量接待顾客.

照片：La Presse canadienne / Lars Hagberg

BC 省大部分地区的居民将可以参加体育赛事、音乐会和婚礼等活动，这些活动没有人数限制,但参加者须出示疫苗接种卡，并必须戴口罩.

在BC 省疫苗接种率较低的一些地区，仍将维持人数 50% 的限制措施。

相关报道:

安大略省周一也将取消大多数公共室内场所场所的人数限制，但要求顾客出示 COVID-19 疫苗接种证明。

取消人数限制的设施包括：

  • 餐馆
  • 酒吧和其他餐饮场所
  • 体育和娱乐设施的室内区域，例如健身房和私人健身教练提供指导的地方
  • 赌场、宾果游戏厅和其他游戏场所
  • 室内会议和活动空间

安大略省省长道格 福特 ( Doug Ford ) 上周五宣布，安省计划在明年 3 月底之前取消所有的 COVID-19 限制措施。

(CBC)

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