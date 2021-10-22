加拿大第一次将有大学球队穿上由原住民设计的队服

北不列颠哥伦比亚大学 (University of Northern British Columbia， UNBC) 的森林狼队 （ Timberwolves ） 将穿着 Gitxsan 狼颜色的队服进行足球和篮球比赛。

这支运动队队服的设计师是特雷弗·安格斯 (Trevor Angus) （新窗口）， 他于 1970 年出生在不列颠哥伦比亚省的黑泽尔顿 （Hazelton），有 Gitksan-Tsimshian 血统，他曾与加拿大西北海岸许多著名的艺术家们一起学习、创作，而且他毕业于北不列颠哥伦比亚大学。

本周六 （10 月 23日），北不列颠哥伦比亚大学的森林狼队将与坎卢普斯 (Kamloops) 市的汤普森·里弗斯队 (Thompson Rivers WolfPack）进行一场足球比赛，届时特雷弗·安格斯的队服创作将会揭晓。

10 月 23日，北不列颠哥伦比亚大学的足球队将穿着原住民艺术家设计的新队服参加比赛。 照片：Université du nord de la Colombie-Britannique (UNBC)

特雷弗·安格斯说，他很惊讶自己成为第一个设计大学球队队服标志的原住民，他说，这让我很惊讶，但我也很自豪。

迈向和解的一步

北不列颠哥伦比亚大学的座右铭 En Cha Huná 在达凯尔语 （Dalkelh）中意为 尊重所有形式的生命 ，这句话也将刻在新队服上。

原住民艺术家特雷弗·安格斯 (Trevor Angus) （新窗口）认为，这是迈向和解的又一步，球队新队服的的标志是一种分享和传授 Gitxsan 文化的便捷方式，尤其是很多人都喜欢足球和篮球。

他说，这是我们在加拿大所共有的：我们热爱运动。

（Radio-Canada / Winston Szeto）