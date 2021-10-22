加拿大移民部的员工说，移民部工作场所内存在种族主义行为

这份由舆论研究公司 Pollara Strategic Insights 编制的 20 页文件于今年 6 月提交给 IRCC，并于最近在网上发布。

在这一职场调查中，有多名员工告诉 Pollara 公司，他们在移民、难民和公民部 （ Immigration, Refugees and Citizenship Canada） 的工作场所内听到过有人使用种族主义的语言，该报告描述了在移民部工作场所存在的种族主义 微侵略 情况，包括：

工作人员把一个有大量少数族裔员工的部门称为 “贫民窟”；

工作人员要求触摸少数族裔员工的头发，或嘲笑少数族裔员工的发型；

一位经理称原住民懒惰，并说殖民主义 “好”；

工作场所内 “广泛” 地把某些非洲国家称为 “肮脏 30” - "The Dirty 30"。

移民部的一些员工表示，他们担心移民部工作场所内存在的歧视态度会影响他们处理移民档案的方式。 照片：Sean Kilpatrick/The Canadian Press

移民部内的少数族裔员工还告诉 Pollara 研究公司，他们难以获得国际出差和职业提升的机会。

加拿大移民、难民和公民部 （ Immigration, Refugees and Citizenship Canada）的少数族裔员工表示，他们在工作场所被边缘化，“不成比例地长期处于不稳定的临时合同状态”，这使他们不能 “倡导自己的权利” ，以获得晋升或公开反对种族主义事件。

（CBC）