- 主页
- 环境
BC省一名观鲸导游因离虎鲸太近被罚款1万加元
在不列颠哥伦比亚省，坎贝尔河（Campbell River）的一名专业观鲸向导因在带领游客观鲸时离虎鲸 （ killer whales）过近 （不到 35米) 而被罚款 10,000 加元。
这笔罚款将被用于保护 BC 省附近水域的海洋哺乳动物。
坎贝尔河省级法院 （ Campbell River Provincial Court ）在 2021 年 9 月作出裁决，判定 Campbell River Whale 和 Bear Excursions 的业主/经营者 Nicklaus Templeman 违反了《濒危物种和联邦渔业法》- Species At Risk and Federal Fisheries Acts。
根据加拿大渔业和海洋部 (DFO) 于 2019 年 5 月 27 日发布的声明，在坎贝尔河南部的 Willow Point 附近，当时有两名观鲸向导看到 Nicklaus Templeman 的观鲸船离虎鲸过近。
当时在该海域的其他观鲸船、游客也提供了证词、照片和视频证据。
根据加拿大渔业和海洋部 2018 年更新的规定，接近海洋哺乳动物的人必须与大多数鲸鱼、海豚和鼠海豚保持至少 100 米的距离，与太平洋的虎鲸则必须保持 200 米距离。
若鲸鱼、海豚和鼠海豚正在休息，或正带着幼崽，则必须保持至少 200 米的距离。
（CBC）