BC省一名观鲸导游因离虎鲸太近被罚款1万加元

这笔罚款将被用于保护 BC 省附近水域的海洋哺乳动物。

坎贝尔河省级法院 （ Campbell River Provincial Court ）在 2021 年 9 月作出裁决，判定 Campbell River Whale 和 Bear Excursions 的业主/经营者 Nicklaus Templeman 违反了《濒危物种和联邦渔业法》- Species At Risk and Federal Fisheries Acts。

根据加拿大渔业和海洋部 (DFO) 于 2019 年 5 月 27 日发布的声明，在坎贝尔河南部的 Willow Point 附近，当时有两名观鲸向导看到 Nicklaus Templeman 的观鲸船离虎鲸过近。

当时在该海域的其他观鲸船、游客也提供了证词、照片和视频证据。

BC省沿海，4 头成年虎鲸正带着 1 头小虎鲸在畅游。 照片：La Presse canadienne / Jonathan Hayward

根据加拿大渔业和海洋部 2018 年更新的规定，接近海洋哺乳动物的人必须与大多数鲸鱼、海豚和鼠海豚保持至少 100 米的距离，与太平洋的虎鲸则必须保持 200 米距离。

若鲸鱼、海豚和鼠海豚正在休息，或正带着幼崽，则必须保持至少 200 米的距离。

（CBC）