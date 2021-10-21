加拿大推出加拿大人出国旅行用疫苗认证文件

联邦政府的官员说，加拿大人进行国际旅行时，用的将是自己所在省或地区颁发的疫苗接种证明，但联邦与各省合作设计了 泛加拿大 格式，即省的证明上需要有加拿大的标记。

他们补充说，联邦政府正在与其他国家合作，以确保这一 泛加拿大 文件在国外被接受。

今天上午，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）在新闻发布会上说， 我们非常有信心，这份由联邦批准、由各省颁发、包含加拿大人健康信息的疫苗接种证明将在世界各地被接受。

加拿大公布了加拿大人出国旅行用的疫苗认证系统的细节。 照片：Charlie Riedel

各省颁发 + 加拿大 Logo

标准化的 COVID-19 疫苗接种证明上将包括持有人的姓名、出生日期、接种剂量、疫苗类型和批号、疫苗接种日期，以及包含疫苗接种史的二维码。

该文件的设计采用了政府所说的 通用外观 ，上面有加拿大政府的标志和加拿大国旗。

“泛加拿大” COVID-19 疫苗接种证明上将有加拿大政府的标志和加拿大国旗。 照片：Radio-Canada / François Sauvé

联邦政府表示，从今天开始，安大略省、魁北克省、纽芬兰和拉布拉多省、新斯科舍省、萨斯喀彻温省、努纳武特地区、西北地区和育空地区将签发标准化的 泛加拿大 格式疫苗接种证明，其他省份也在跟进。

在这之前已经下载了本省或地区疫苗接种证明的人，如果要出国旅行，则应该下载带有加拿大标志的新版疫苗证明。

加拿大总理特鲁多在新闻发布会上说，所有省和地区都同意，将在圣诞假期前颁发这一 泛加拿大 格式的国际旅行疫苗接种证书。。

近几个月来，联邦政府一直在致力于开发一种能够被国际公认、加拿大人出国旅行用的疫苗接种认证体系。

（CBC，Radio-Canada）