加拿大蒙特利尔华裔钢琴家获肖邦国际钢琴大赛冠军

在经过 4 个多小时的讨论后，第 18 届肖邦国际钢琴比赛评委会宣布，来自加拿大的钢琴家 Bruce Liu 为第18 届肖邦国际钢琴比赛一等奖的获得者，奖金为 40,000 欧元（57,000 加元），这一国际大赛是为钢琴家开启世界生涯的重要平台，总共有 12 位选手进入了今年的决赛。

刘晓禹出生于法国，在加拿大的蒙特利尔市长大，7 岁开始学琴，他的父母来自中国北京。

他以优异的成绩毕业于蒙特利尔音乐学院 - Conservatoire de musique de Montréal （新窗口），在那里他接受了加拿大钢琴家 Richard Raymond 的指导，后来他到蒙特利尔大学 - Université de Montréal 学习，接受加拿大钢琴家 Dang Thai Son 的指导。

在获奖后，刘晓禹说， 天哪，老实说，我不知道该说什么。

这位 24 岁的年轻人用英语说：我们一直梦想着和所有这些人一起来到这个享有盛誉的舞台。

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（CBC）