【报道】中加国际电影节展映开幕在即，主席宋淼：别害怕，闷着头往前走，你就会成功

第六届中加国际电影节（CCIFF）的线下展映活动将在本周五（10月22日）于蒙特利尔开幕。

本届电影节选择的开幕片是描述原住民莫霍克族人1990年大抗议以及一个小女孩个人经历的影片《豆子》。

《豆子》电影海报。 照片：Radio-Canada / EMA films

相关阅读：【报道】莫霍克女孩成长记，《豆子》制片人捷琳娜专访：我只希望大家敞开心扉

接近两年的新冠大疫情给许多文化艺术活动带来阻碍。去年，中加国际电影节是全部放在了网络上举行，而今年，则是部分现场部分网络的方式。（更多信息） （新窗口）

加广中文台采访了电影节创办人、主席宋淼。

宋淼毕业于山东艺术学院导演系，之后进入中央电视台。她来到加拿大已经20年了， 并在康卡迪亚大学（Concordian U)完成了计算机博士学位。 2015年，创办了中加国际电影节，她强调会继续探索艺术与科技结合的领域。

困难重重

今年的中加国际电影节能够顺利进行，过程中克服了很大的困难。除了大疫情，加中关系也陷入低谷。

宋淼坦言，团队内部也有声音怀疑是否应该继续举办这个电影节。

别害怕，闷着头往前走，心无旁骛，你就会成功。只要这样，谁都会走出来。我也这样鼓励团队，就往前走，就好了。 宋淼

除了大环境困难，中加国际电影节遇到的另一个问题是资金来源。

宋淼表示，或许和自己经验不足有关，创办这个电影节是凭着她和团队的热情，在很多方面依赖义工，以及合作伙伴的大力支持。但她明白，这不是一个可持续的状况。

目前看，中加国际电影节得到了中国的机构，以及加拿大电影局和魁北克电影局在一些项目上的支持，电影节得以继续。

此外，令宋淼感到骄傲的是，去年，他们推出了加中 娱乐科技高峰论坛 。

她相信，在未来，电影、科技、以及多媒体，话剧甚至游戏等都将会更加融合。所以，科技元素会是非常重要的，他们也会继续探索。

2020年，加中“娱乐科技高峰论坛”线上举行。 照片：Radio-Canada / CCIFF website

原住民以及反亚裔仇恨影片主打

宋淼介绍说，电影节之前几年，一直是一部中国电影和一部加拿大电影作为开幕电影的，但在今年这样的情况下，中国电影人无法前来，所以线下展映中，选择了加拿大影片作为开幕片。

《拯救唐人街》海报。 照片：Radio-Canada / CCIFF

她表示，这两年的疫情期，加拿大社会关注针对亚裔的仇恨事件，也关注加拿大原住民社区的生存，所以，今年选择的展映影片中，这是两个主要的议题。

电影节的另一部展映作品是《 挽救唐人街》。

相关阅读：【报道】纪录片《拯救唐人街》 导演陈燮堃：如果华人团结，蒙城唐人街就不会消失

责任重大

宋淼回忆说，中国驻加拿大领馆的文化领事曾向她提议，应该增加中加之间的影视交流。

当时，虽然加拿大和中国在签署了影视合拍协议，但是，影视合作方面比较少。

几乎是同时，北京电影节也和她联络，希望能增强两国电影界的交流。

在这样的状况下，她于2015年创办中加国际电影节显得顺理成章。

首先，电影节是促进加拿大和中国友谊的活动，是促进文化交流的，不是参与政治的。目前看，中加民间都有这样交流的需求。幸运的是，两边的政府都很支持这个民间交流的平台。 宋淼

而在目前的环境下，她觉得自己的责任更重大了。

她说，因为中加友谊是非常珍贵的，而这个平台如果能够有任何促进中加文化交流，自己和团队都会很开心。