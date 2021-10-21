加拿大总督玛丽·西蒙 (Mary May Simon) 承诺总督府将是一个 “积极” 的工作场所

她在作为总督第一次接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说，我与总督府（ Rideau Hall） 的工作人员关系非常非常好。

她说，我向员工们保证，这个工作场所将以积极、前瞻性的方式发展，我们在这里为加拿大人服务。

玛丽·西蒙在 7 月 26 日宣誓就职, 成为加拿大的第一位原住民总督，接替了朱莉·佩耶特（Julie Payette）的职务。

她的前任朱莉·佩耶特（Julie Payette）在有关总督府工作环境问题的调查报告出来后辞职，在前总督朱莉·佩耶特任职期间，员工对总督府工作环境的投诉包括 大喊大叫、尖叫、攻击性行为、贬低言论和公开羞辱 等。

玛丽·西蒙在采访中没有直接谈到这些指控以及朱莉·帕耶特的辞职。

相反，她谈到了自己作为总督的目标，其中包括应对气候变化、加强心理健康支持以及有关真相与和解的行动。

她说，我认为我们真正需要立即解决的一件事是和解，我们必须相互理解的一件事是，这不是一个原住民的问题，而是一个加拿大的问题。每个人都必须共同努力，与过去和解并向前迈进。”

适应新职位

加拿大总督还谈到，她本来已经适应了自己的所谓 慢节奏生活方式 ，以便有更多时间与家人和孙辈们在一起，当初曾对担任总督一职有所犹豫。

她说，当然，这需要时间来适应，我正在适应。

她还说，搬进 Rideau Hall 5,000 平方英尺的生活区也是一种调整，因为之前她刚刚削减了自己的居住面积。

出访德国

加拿大总督玛丽·西蒙在柏林下飞机。 照片：Équipe de la gouverneure générale

10 月 17 日至 21 日，加拿大总督玛丽·西蒙对德国进行国事访问，以加强加拿大和德国的双边关系，并代表加拿大参加世界最大的出版贸易展 法兰克福书展 - Frankfurt Book Fair ，加拿大是今年这一展览的 主宾国 。

（CBC）