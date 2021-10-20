加拿大通胀率跳到 4.4%，一年汽油涨价近 33%，肉类涨价 9.5%

9 月份交通、住房和食品成本的上涨都非常明显。

汽油、肉类大涨价

加拿大统计局周三 （ 10 月 20 日）表示，过去一年来，包括汽油在内的交通成本上涨了 9% 以上，住房成本上涨了 4.8%，而食品价格上涨了 3.9%。

最新数据显示，过去一年汽油的价格上涨了 32.8%，如果把汽油价格排除在外，则年通货膨胀率为 3.5%。

几乎所有食品的价格都大幅上涨，尤其是肉类，一年涨价 9.5%， 这是自 2015 年以来肉类价格的最快上涨速度。

食品价格上涨对加拿大人的钱包影响很大，因为加拿大人大约 17% 的支出用于在食品店和餐馆购买食品。

加拿大的食品一年来涨价近 4%。 照片：iStock

加拿大统计局还发现，汽车的价格同比上涨 7.2%，与 8 月份的价格涨幅相符。

全球半导体芯片短缺导致汽车供应减少，致使汽车价格持续上升。

供应链瓶颈效应

供应链出现瓶颈推高了运输成本，这些成本正在转嫁给买家。

加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆 (Tiff Macklem ) 上周表示，事实证明，供应链的瓶颈问题比最初认为地要更加持久。

9 月份的数字标志着加拿大的整体通胀率已经连续六个月超过了加拿大央行设置的 1% 至 3% 的目标范围。

（CBC）