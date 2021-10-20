BC 省许多地区 10 月 25 日起对完全接种疫苗者放宽限制

BC 省现行的规定是室内有组织聚会的人数限制在 50%，但从下周一开始，在 BC 疫苗卡生效的地方，可以以 100% 的容量接待顾客，。

新修订规定的范围包括：

室内体育赛事

室内音乐会、剧院、电影院、舞蹈和交响乐的活动

室内有组织的聚会，如婚礼、殡仪馆外的葬礼仪式、派对。

BC 省从 10 月 25 日起对完全接种了疫苗的人放宽活动限制。 照片：Radio-Canada / Lyne Barnabé

另外，周一也将取消人们不得在餐厅和酒吧里随意走动的规定，但将继续维持室内戴口罩的要求，而且仍将禁止在婚礼等场所很多人聚在一起唱歌、跳舞等活动。

在地区卫生局 - Northern Health、 Interior Health、the eastern Fraser Valley ，卫生限制措施维持不变。

BC 省卫生官 Bonnie Henry 医生说，随着 COVID-19 局势的不断变化，官员们正在研究可以取消哪些其他限制。

周二日增 560 例

根据 BC 省政府的最新数字，星期二（10 月 19 日），全省新增 560 个 COVID-19 病例, 5 人死亡。

（CBC）