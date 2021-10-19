尖锐的言辞和谨慎的乐观：特鲁多的坎卢普斯之行引起不同反应

这位 30 岁的母亲深吸了一口气，摘下口罩，对加拿大总理贾斯汀·特鲁多说：

特鲁多先生，我有很多话想说，我的声音可能会有点颤抖…… 但我需要你听，我想让你听到我的声音。

阿什莉·米歇尔的身边，站着她 7 岁的女儿艾维 (Aveah)，阿什莉·米歇尔就坎卢普斯原住民寄宿学校发现的无标记坟墓，讲述了失去孩子的母亲到的痛苦。

Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation 的原住民妇女阿什莉·米歇尔 （ Ashley Michel ）和女儿 Aveah。 照片： (Ben Nelms/CBC)

她说： 我为我们的语言、文化和传统感到悲哀，我正拼命地想在一切都太晚之前，把这些传给我的女儿。

反复道歉

特鲁多坐在台子上，在四个多小时内听取了社区成员的类似证词，包括寄宿学校幸存者的经历。

本周一特鲁多访问坎卢普斯，他反复进行了道歉，因为在 9 月 30 日的第一个国家真相与和解日之际，他没有回应Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation 的邀请，加入社区的纪念活动，而是去了不列颠哥伦比亚省的托菲诺（Tofino）度假 。

Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation 的首领罗桑娜·卡西米尔 （Rosanne Casimir） 对特鲁多进行了尖锐的批评，她讲述了社区在得知他那天与家人在不列颠哥伦比亚省托菲诺度假时所感受到的 震惊、愤怒、悲伤和怀疑 。

我没看到很多兑现的承诺

66 岁的利昂娜·哈默顿 (Leona Hammerton) 是不列颠哥伦比亚省 Chase 镇 Adams Lake Indian Band 的成员，她参加了一个私人社区会晤，会晤期间特鲁多与社区成员进行了一对一交谈，并参观了没有标记的墓地。

利昂娜·哈默顿 (Leona Hammerton) 是不列颠哥伦比亚省 Adams Lake Indian Band 的成员。 照片： (Ben Nelms/CBC)

利昂娜·哈默顿说，特鲁多显得谦虚而真诚。

但她同时说， 我听到过许多承诺，作为原住民，我并没有看到许多兑现的承诺。

利昂娜·哈默顿接着说，她还认为总理应该和夫人索菲·格雷瓜尔·特鲁多（Sophie Grégoire-Trudeau）一起来。相反，他身边围着一群保安人员和工作人员，还有媒体，有时比坐在台上的原住民还要多。

第一民族 Bonaparte First Nation 的史蒂夫·巴兹尔 (Steve Basil) 也表示，这样的安全级别是不必要的。

对于加拿大总理特鲁多的道歉，Bonaparte First Nation 的史蒂夫·巴兹尔 (Steve Basil) 说，我需要看到结果。 照片： (Ben Nelms/CBC)

67 岁的史蒂夫·巴兹尔说： 我们以尊重和荣誉的方式监督自己，来到我们领土的任何贵宾都从来没有受到过任何伤害。

(CBC)