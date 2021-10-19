东京新冠感染突然大幅下降，原因不清楚

东京的酒吧里现在挤满了人，火车上也挤满了人，虽然对感染急剧下降的原因并不清楚，但人们普遍都非常高兴。

日本的疫苗接种运动开始比较晚，但进展非常迅速，不过，疫苗效力会随着时间逐渐减弱，加上冬季临近，专家们担心，在不知道为什么病例会如此急剧下降的情况下，日本有可能会面临像今年夏天一样的另一波疫情。

快速接种疫苗

许多人认为疫苗接种进展快，尤其是年轻人大规模接种，降低了感染率，目前日本近 70% 的人口已全面接种疫苗。

东邦大学（Toho University ）的病毒学教授 Kazuhiro Tateda 医生说， 日本对 64 岁以下的人进行快速而密集的疫苗接种可能会形成一种类似于群体免疫的临时状况。

卫生专家担心今年冬季日本会遭遇新一波疫情。 照片：Radio-Canada / Philippe Grenier

然而，他警告说，美国、英国和其他比日本早几个月开始接种的地方的情况表明，疫苗的疗效会随时间逐渐减弱。

日本的疫苗接种于 2 月中旬开始，首先是给卫生工作者和老年人接种。

进口疫苗的短缺导致疫苗接种进展缓慢，直到 5 月下旬，日本的疫苗供应才达到稳定，Kazuhiro Tateda 医生说，日本的疫苗接种率在 7 月至 9 月激增。