阿尔伯塔省两大城市市政选举创纪录

Jyoti Gondek 将成为卡尔加里市的第一位女市长， Amarjeet Sohi 将成为埃德蒙顿市的第一位南亚裔市长。

卡尔加里第一位女市长

Jyoti Gondek 当选为卡尔加里市第一位女市长。 照片：Radio-Canada / Louise Moquin

Jyoti Gondek 周一晚在胜利演讲中说， 我全心感谢你，卡尔加里，... 感谢你们参与民主，对我们的未来给出明确的信息。

Jyoti Gondek 在卡尔加里市议会已经担任了 4 年市议员，她一直大力倡导公共交通、警察改革和城市发展。

埃德蒙顿第一位南亚裔市长

在埃德蒙顿市，来自印度的锡克族移民 、前联邦内阁部长 Amarjeet Sohi 成为该市首位南亚裔市长。

Amarjeet Sohi 1964 年出生于印度旁遮普邦，18 岁时随父母来到加拿大的埃德蒙顿市。 照片：CBC

Amarjeet Sohi 1964 年出生于印度的旁遮普邦，18 岁时随父母来到加拿大的埃德蒙顿市。

周一晚，他和家人一起登上讲台，发表了胜利演讲，他说， 作为一名 18 岁来到加拿大、默默无闻的移民，我有野心和梦想，我要在自己的新家过上更好的生活，这些梦想有时似乎是不可能实现的，今天，因为你们，因为这个房间里的每一个人，我们把不可能变成了可能。

Amarjeet Sohi 在埃德蒙顿市当过城市的公共汽车司机，并担任过市议员，他之后进入联邦政坛，当选为联邦众议员， 2015 - 2019 年期间，他在特鲁多 (Justin Trudeau) 的自由党内阁中担任过自然资源部长和​​基础设施与社区部长，他在 2019 年的联邦大选中落选，从而退出了联邦政坛。

这两位新当选的市长都在 2021年的市政选举中获得了大约 45% 的选票。

（CBC）