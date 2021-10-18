【报道】史上首次：唐人街举办蒙特利尔市政选举辩论会，挽救社区、绿地规划、促进经济...

刚刚过去的周六（10月16日），尽管遇到大雨天气，七十多名华裔依然出现在了蒙特利尔唐人街的中华文化中心会场，参加历史上第一次在唐人街举办的市政府选举辩论会。

来自蒙特利尔的四个政党的候选人参加了辩论，包括蒙特利尔Mouvement Montréal的市长候选人Balarama Holness（下图左二）， 目前执政的Project Montréal市议员候选人Robert Beaudry（右一）， Ensemble Montréal的候选人Aref Salem（右二），以及Action Montréal的候选人Robert Souvigny。

辩论会现场，四位候选人准备就绪。 照片：Radio-Canada / Raymond Lum

在现场，他们回答了华裔选民的提问，介绍了政党主张，主题包括了如何挽救唐人街，帮助社区生意，唐人街绿地，安全，以及气候变化议题。

魁北克省的市选将在11月7日举行。

唐人街面临消失，我们需要发声

这次活动的组织机构是 唐人街工作组，Chinatown Working Group, CWG ，蒙城华人服务中心等机构协助。

该机构的共同发言人赵秀媚（May Chiu)接受了加广中文台的采访。

赵秀媚是位律师，多年来一直致力于华裔社区服务工作。

她表示，这些年唐人街正遭到蚕食，面积越来越小，历史建筑逐渐消失。而政府允许地产商兴建的高层公寓越来越多，因而从两年半前开始，她所在的机构向市政府提出意见，做出询问：你是否有计划保护唐人街？如果没有，你是否要听听华人社区的意见？

周六的这场唐人街市政选举辩论会，正是社区两年半以来努力发声、督促得到的最新成果。 赵秀媚

她引用一项最新统计，大蒙特利尔地区居住的华裔接近10万人，市选中应该听到他们的声音。

现场反应超过预期

辩论会举办当天大雨瓢泼，主办者不得不把辩论的场地从户外转移到了原蒙特利尔华人文化中心大楼的室内进行，同时执行严格的疫苗护照检查。同时，无法前往现场的民众可以通过唐人街行动组的脸书网页 （新窗口）观看直播。

赵秀媚表示，现场人数超过了预期，需要临时增加座位。

现场民众向四位候选人提出了各自关心的问题，比如，如何保护唐人街具有历史意义的建筑，如何向华裔老人提供廉租房问题，华裔中的贫穷问题，唐人街的安全问题，给小生意的税收政策，以及绿地环保等。

虽然称为候选人辩论会，但是主办机构明确规定，候选人之间没有一对一的应对，最为重要的是希望他们能够尽可能介绍自己党派在具体问题上的立场与政策。从这个角度讲，这更像是一个咨询会议。

而一位参与了辩论会的林先生对记者表示，他认为，这场辩论是第一步。但其实，华裔社区应该要求省政府把唐人街确定为历史文化遗产，并做出修正规划，才可能真正保护唐人街。

他还认为，除了Balarama，其他几位候选人的说法都很温和，也有些打太极，没有看到激烈辩论的场面，感觉有些失望。

大会还安排了英、法以及国、粤语的翻译，原定三个小时的辩论，结果超时了。

上周六，唐人街市政候选人辩论会现场。 照片：Radio-Canada / Submitted by Raymond Lum

无论哪个政党，希望继续执行 挽救唐人街行动

蒙特利尔市政府经过八九个月的咨询，在今年六月中出台了保护唐人街的第一份行动计划。

而唐人街工作组随即开始敦促政府执行他们的计划。

赵秀媚表示，你知道政府机构，通常遇到问题就会说，我们需要进行咨询。而在咨询之后，如果没有人督促，他们就希望拖延，希望人们忘记了那些问题。现在市选在即，我们需要了解各个政党在事件上的立场，我们希望，无论哪个政党最终赢得市选，都能够继续执行 挽救唐人街的行动计划 。我们希望在竞选阶段，各个政党都能了解和倾听华裔社区的愿望需求。

必须继续努力抗争

赵秀媚认为，在整个的辩论过程中，实际上是发言的民众让多位候选人了解到了更多。除了现在执政的Project Montreal —— 因为这两年一直与我们有沟通 —— 其他的三个政党代表中，对华裔社区以及唐人街事务并不算了解。

她对记者表示，因为我们是少数族裔，所以在平等权益上的每一点进步，都是我们抗争得来的。

她强调，唐人街工作组是一个非党派机构，不会表态支持任何党派，我们会与任何当选的政党合作。比如，市政府就应对系统性的种族主义举行过听证会，整个蒙特利尔的少数族裔社区都参与了，希望新的市政府能继续依照建议执行。

她也坦言自己对几个政党在气候变化上的行动都不太满意，比如各个政党都强调鼓励电动汽车，对电动汽车实施补贴，但实际上，联合国就气候变化已经发出警告，电力消耗本身就是个问题。

赵秀媚还希望能够动员唐人街草根阶层参与这场行动，他们因此邀请了唐人街的几个大家族参与了辩论会。她也还希望更多年轻人参与。