特鲁多访问坎卢普斯 (Kamloops) ，为没有参加真相与和解日活动而道歉

在访问坎卢普斯 (Kamloops) 的 Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation 社区期间，特鲁多为未能回应社区的邀请，参加 9 月 30 日第一个全国真相与和解日的活动而亲自进行了道歉。

原住民社区气愤

Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation 的首领罗桑娜·卡西米尔 （Rosanne Casimir） 承认，当时在得知特鲁多选择去托菲诺（Tofino）度假，而不是接受原住民的邀请，与原住民一起纪念第一个全国真相与和解日后，整个社区感到震惊、愤怒、悲伤和不理解。

去年 5 月，这个社区是加拿大的第一个在原住民寄宿学校旧址附近发现无标记坟墓的社区。

在10 月 18 日与加拿大总理特鲁多联合举行的新闻发布会和仪式上，罗桑娜·卡西米尔说，通过周一的活动，双方都在努力纠正这一错误。

特鲁多坐在卡西米尔的右边，他为未能出席 9 月 30 日的纪念仪式而道歉。

特鲁多说： 我今天在这里是想说的是，我希望几周前我就在这里，我对此深感遗憾。

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特鲁多还在星期一上午的新闻发布会之前与原住民社区的领袖进行了交谈。

Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation

今年 5 月底，Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation 宣布在坎卢普斯 (Kamloops) 的一所原住民寄宿学校旧址发现了 215 名儿童的遗骸。

本周一（10 月 18 日），在与特鲁多会面时，Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation 的首领罗桑娜·卡西米尔代表原住民向联邦政府提出了三项要求：“完全、不受限制地获得寄宿学校学生的出勤记录；政府资助新的寄宿学校幸存者康复中心；政府协助进一步调查，以寻找没有标记的墓地。

特鲁多没有宣布任何新的资金承诺或计划。他后来说，自由党政府正在处理来自原住民的许多希望寻找坟墓的请求。

（CBC，Radio-Canada）