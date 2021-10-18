中国谴责加美军舰通过台湾海峡

中国称民主统治的台湾是自己的领土，并在过去一年中多次派军机进入台湾附近的防空识别区（ADIZ），激起了台北的愤怒。

今年 10 月 1 日 - 4 日的四天内，中国共有近 150 架次战机进入防空识别区，进一步加剧了北京和台北之间的紧张局势，引发国际关注。

美国军方 10 月 17 日表示，上周四和周五 （10 月 14 日和 15 日），美国海军阿利·伯克级导弹驱逐舰 杜威号 （USS Dewey）与加拿大皇家海军哈利法克斯级护卫舰 温尼伯号 (HMCS Winnipeg) 一起穿越了台湾海峡。

美国军方的声明说， 杜威号和温尼伯号通过台湾海峡表明了美国和我们的盟友和伙伴对自由和开放的印太地区的承诺 。

中国人民解放军东部战区司令部表示，中国人民解放军对美加军舰的通过过程进行了全程跟踪监视，并说 美加勾结挑拨挑衅……严重危害台海和平稳定。台湾是中国领土的一部分，战区部队始终保持高度戒备，坚决应对一切威胁和挑衅。

加拿大全球事务部周日没有立即回应加拿大广播公司 CBC 新闻部提出的置评请求。

美国海军舰艇大约每个月都会通过台湾海峡，美国的盟国偶尔会派舰只通过。 照片：(Royal Navy)

美国海军舰艇大约每个月都会通过台湾海峡，这激怒了北京，北京指责华盛顿挑起了地区紧张局势。

美国的盟国偶尔会派船只通过海峡，包括英国。

虽然台海紧张局势升级，但没有发生枪击事件，中国飞机也没有进入台湾领空，中国军机的活动集中在防空识别区 （ ADIZ）西南部。

台湾国防部 10 月 17 日表示，三架中国军机 — 两架歼-16 战斗机和一架反潜机 — 在星期日再次飞入了防空识别区。