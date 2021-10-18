美国前国务卿鲍威尔因 COVID-19 并发症去世

星期一 （10月18日），鲍威尔的家人在一份声明中说， 我们失去了一位杰出的、充满爱心的丈夫、父亲和祖父，以及一位伟大的美国人 ，这份声明补充说，鲍威尔全面接种了新冠疫苗。

科林·鲍威尔在位于华盛顿郊区的沃尔特·里德医院（Walter Reed Hospital）去世，美国的总统们经常在这个医院接受治疗。

1985 年，美国时任国防部长卡斯帕·温伯格（Casper Weinberger ）在参议院预算委员会的听证会上与科林·鲍威尔将军进行磋商。 照片：Associated Press / J. Scott Applewhite

科林·鲍威尔是第一位担任美国武装部队参谋长联席会议主席职位的非裔美国人，之后在乔治·W·布什的总统任期内担任美国国务卿。

作为伊拉克战争的捍卫者，鲍威尔于 2003 年 2 月 5 日在联合国安理会曾发表长篇讲话，称伊拉克拥有大规模毁灭性武器，这些论点被用来作为入侵伊拉克军事行动的依据。

科林·鲍威尔后来承认这是他名誉上的污点： 这是一个污点，因为我是代表美国向世界发表这次演讲的人，这将永远是我记录的一部分。

科林鲍威尔于 1937 年 4 月 5 日出生于美国纽约的哈莱姆区 （Harlem），他在纽约市长大，并在纽约学习了地质学。

他于 1958 年开始了自己的军事生涯，首先驻扎在德国，之后曾被派往越南，担任美国时任总统约翰·肯尼迪 （John F. Kennedy）的军事顾问。