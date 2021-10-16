【专访】加拿大学者评论：蔡英文“双十节”演讲意义重大，强调台湾新身份认同、阐明未来两岸关系立场

今年的 双十节 ，两岸领导人习近平和蔡英文先后发表了讲话，而加拿大学者也在密切关注两人的演讲，并对其文本加以分析。

过去一段时间，两岸关系出现前所未有的紧张。在10月初，中国国庆前后几天时间里，总共有150架中国战机进入台湾防空识别区。在中国国家媒体上，武力解决台湾问题的宣传不断出现。

而以美国为首的海军舰队则在太平洋上游弋。美国还再次重申，对台湾的承诺 坚如磐石 。

在这样的大环境下，首先是10月9日，中国国家主席习近平在纪念辛亥革命100周年的大会上演讲。他的演讲内容强调了之前大陆的两岸立场，比如九二共识、一国两制等，指责 分裂 ，并且多次提及中华民族这个概念。

渥太华大学台湾研究所主任史国良教授（Scott Simon）。 照片：Radio-Canada / university of Ottawa

渥太华大学社会学系教授、台湾研究所主任史国良（Scott Simon）在接受加广中文台的采访时表示，习的讲话没有什么新意，重复了之前的中国的对台政策。

他说，反倒是在 双十节 ，台湾总统蔡英文的演讲突破了之前的一些框架，尤其是她提出的 四个坚持 ，非常重要。

蔡英文演讲：首提两岸关系新立场

蔡英文在演讲中称： 永远要坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志 。

皇家军事学院历史系客座教授赖小刚 （新窗口）也认为，蔡英文的演讲显然是经过了深思熟虑，可以说，规划出了台湾在两岸关系中的新蓝图，并点出最终会进行修宪，令人印象深刻。

蔡英文发表演讲之后，中国的国台办首先批评蔡英文演讲是赤裸裸的 两国论 。而台湾方面回应说，台海两岸互不隶属 是客观事实，也是当前的台海现状 。

史国良教授认为，蔡英文演讲中提及了 72年历史的中华民国台湾 是一种新提法，此前民进党中没有这样的提法，而这可以在最大程度上团结台湾民众。

而且，他认为，蔡英文以 中华民国台湾 两国互不隶属 这样的说法否定了 九二共识 ，提出了台湾立场。

赖小刚教授则强调，蔡英文演讲中关于修宪的部分尤其值得关注。

他介绍说，台湾目前使用的宪法还是1946年国民政府通过的宪法。蔡英文演讲中提出， 立法院修宪委员会已经成立 修宪门槛很高 ，希望 朝野都必须放下成见，寻求最大的交集 。这也符合她提出四个坚持中的台湾前途必须遵循全体台湾人民的意志。

当然，蔡英文在演讲中也多次提及和平对话，维持现状，说明她不冒进，不寻求对抗，但是不屈服于中国的立场。

加拿大中国问题专家赖小刚。 照片：Li Hongyan

蔡英文讲话彻底走出了民族主义叙事

蔡英文的演讲中提及 民主大联盟，世界加好友 。她一一举例，生活在台湾的民众来自多元的国家和种族，提出了台湾是世界的台湾，强调台湾的国际性。

习近平和蔡英文的讲话形成鲜明对比的是，蔡英文讲话中显示出更加进步和世界主义的主张 -- 这说法很类似于加拿大了。而对台湾身份的认同还包括了对民主自由价值观的认同。可以说，蔡英文演讲中的中华民国台湾，突破了所谓中华民族的框框，从一个民族主义国家走向了世界主义。而相对来看，习近平讲话中的语境，反复提到中华民族，实现中华民族伟大复兴，变得更加民族主义了 —— 这类表述更加接近于国民党时期中华民族的叙事，而与共产主义一直标榜的国际主义是相背离的。 赖小刚

史国良教授也认为，习近平的讲话讲话中提及的 九二共识 ， 一国两制 等在台湾并没有市场。

根据2019年中华民国陆委会做的一项民意调查，台湾70%以上民众不认同 九二共识，一国两制，以及不排除武力统一 等立场。

中国国家主席习近平纪念辛亥革命110周年讲话被指缺乏新意。图来自新华社，去年十月，习近平在深圳。 照片：AP / Zhang Ling

深思熟虑，审时度势

蔡英文在目前这个时刻发表这样的讲话，考虑到了世界的政治潮流变化，国际形势变化，以及台湾的民意的变化。

赖小刚教授分析说，2018年，中美贸易战之前，其他国家是在观望美国和中国关系走向。而前美国总统特朗普与中国的贸易战是个开始点，两国关系突然转向。而紧接着又发生了大疫情。

蔡英文的讲话其实是在这样的国际契机上，踏上了冲浪板。她谈到了 中华民国台湾 的身份认同，身份自信，经济恢复自信，尤其是提及了修宪，这是一个深思熟虑的讲话，是她定下的两岸未来关系议程（Agenda）。

赖小刚教授还认为，蔡英文是李登辉真正的传人，她的目标是要完成修宪，至少为此做好准备。相对来说，中国方面对此反应不足，习近平的讲话空洞、呆板、没有针对性。

加拿大需要新的对台政策

1970年，当时的加拿大总理老特鲁多（皮埃尔·特鲁多）与中国建立了外交关系。

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前外交官傅尧乐（介绍说，如果我的记忆准确，大约是双方在20月内谈判了21次，其中关键的问题是台湾。 谈判中，中国坚持说，台湾是中国领土的一部分，加拿大要承认这一点。 加拿大断绝了与台湾的外交关系，承认只有 一个中国 ，就是中华人民共和国。但加拿大始终没有承认过中国对台湾的主权，只是在双方的公报中指出： 中国政府重申，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。加拿大政府注意到中国政府的这一立场 。 他认为，加中在这个立场上都有让步。而加拿大处理台湾问题的新方式非常重要，此后被十几个西方国家仿效。最终，美国也承认了一个中国，与中国建交。

史国良教授认为，经过了两个麦克事件之后，加拿大是应该吸取经验教训，重新考虑自己的对台湾的立场。

加拿大其实一直是非常支持台湾的，但是，他希望看到加拿大更近一步，可以仿效立陶宛的做法。比如，前澳洲总理在台湾，加拿大前总理哈珀也可以这样做 —— 不要管中国怎么说，基于台湾的民主价值观，台湾本身就是个有价值的地方。 史国良

赖小刚教授则认为，加拿大传统上是个和平维持者，所以，与台湾关系将会是一个渐进式过程，也要和盟国保持一致，比如美国和澳洲。

他称，两个麦克事件之后，加拿大很可能会走到前面，比如最近的支持台湾加入世界卫生组织等行动，以后这类对台湾的支持会越来越多。

史国良教授则认为，加中关系中还有新疆的问题，台湾香港问题，还有南海、日本钓鱼岛等，加中可以有某种关系，但我们要小心，要慢慢来。