加拿大人越来越少用现金

根据加拿大支付机构 Paiements Canada 最近的一项研究，2020 年加拿大只有不到 17% 的购买是用现金结算的， 而 5 年前的这一比例为 30%。

与此同时，信用卡交易从 23% 增加到 31%，银行卡交易从 25% 增加到 28%。

Paiements Canada 的首席战略官 Cyrielle Chiron 说：

大流行确实加速了所有数字化手段的普及使用。 Paiements Canada 的首席战略官 Cyrielle Chiron

加拿大支付机构还发现, 在零售交易中，通过电子转账、在线转账和移动应用程序进行支付的人也在明显增加。

加拿大各行各业都在转向非接触付钱方式。 照片：Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

分析师们表示，我们已经看到，加拿大人越来越多地转向网上购物和使用非接触式支付，现金支付越来越少。

非接触支付

Stacey Svitich 是安大略省 Burlington 市的居民, 自从这场健康危机爆发以来，她几乎完全放弃了现金。

她说, 谁还想碰钱？我不想碰 。

Stacey Svitich 认为，银行卡服务将每次付账的限额从 100 加元提高到 250 加元促进了这种转变，这样方便多了。

她说，我认为银行卡服务公司应该考虑进一步提高限额，低限额不会影响人们去购买食品或下饭馆, 但要买些更昂贵的商品就不行了。

疫情导致越来越多的人忌讳用现金，转为通过不接触方式支付账单。 照片：iStock / Ridofranz

位于多伦多北部 Newmarket 镇的餐馆 Cachet 在去年实现了付款数字化，除了信用卡外，还接受并鼓励顾客通过 Apple Pay 等应用程序进行非接触式支付。

餐馆业主 Jennifer McLachlan 说, 如果我们的客户不能用电子支付, 我们会接受现金，但这种情况非常罕见.

她估计，目前餐馆只有不到 5% 的交易是以现金付账的，这一比例在今后还将进一步下降。

(Radio-Canada)