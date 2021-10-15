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加拿大人越来越少用现金
近年来，加拿大人越来越少用纸币和硬币付账，而疫情大流行更是加速了这一趋势。
根据加拿大支付机构 Paiements Canada 最近的一项研究，2020 年加拿大只有不到 17% 的购买是用现金结算的， 而 5 年前的这一比例为 30%。
与此同时，信用卡交易从 23% 增加到 31%，银行卡交易从 25% 增加到 28%。
Paiements Canada 的首席战略官 Cyrielle Chiron 说：
大流行确实加速了所有数字化手段的普及使用。
加拿大支付机构还发现, 在零售交易中，通过电子转账、在线转账和移动应用程序进行支付的人也在明显增加。
分析师们表示，我们已经看到，加拿大人越来越多地转向网上购物和使用非接触式支付，现金支付越来越少。
非接触支付
Stacey Svitich 是安大略省 Burlington 市的居民, 自从这场健康危机爆发以来，她几乎完全放弃了现金。
她说,
谁还想碰钱？我不想碰。
Stacey Svitich 认为，银行卡服务将每次付账的限额从 100 加元提高到 250 加元促进了这种转变，这样方便多了。
她说，我认为银行卡服务公司应该考虑进一步提高限额，低限额不会影响人们去购买食品或下饭馆, 但要买些更昂贵的商品就不行了。
位于多伦多北部 Newmarket 镇的餐馆 Cachet 在去年实现了付款数字化，除了信用卡外，还接受并鼓励顾客通过 Apple Pay 等应用程序进行非接触式支付。
餐馆业主 Jennifer McLachlan 说, 如果我们的客户不能用电子支付, 我们会接受现金，但这种情况非常罕见.
她估计，目前餐馆只有不到 5% 的交易是以现金付账的，这一比例在今后还将进一步下降。
(Radio-Canada)