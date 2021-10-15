魁北克省酒吧和餐馆自 11 月 1 日起恢复正常营业时间。

另外，桌子之间的距离减少到一米，而不是现在要求的两米，如果距离不到一米，则两个桌子之间必须设立屏障， 每张桌子旁最多允许坐来自三个不同家庭的 10 人。

此外，餐馆和酒吧也可以恢复正常的营业时间，这意味着酒吧可以一直营业到凌晨 3:00。根据现行规定，提供酒类的餐饮场所只能营业到凌晨 1 点，而且必须在凌晨 2 点关门。

不过，魁北克省将继续维持禁止人们跳舞和唱歌的禁令, 并同时维持人们进入餐馆需要戴口罩和出示疫苗接种护照的规定。

魁北克省将继续维持人们进入餐馆酒吧需要戴口罩和出示疫苗接种护照的规定。 照片：Radio-Canada / Mark Matulis

魁省护士奖金措施见效

与此同时，魁北克省卫生部周四还透露，省政府推出的护士奖金措施已吸引了 1,756 名护士重返公共卫生系统的全职职位。

其中有些人是已经退休的护士，还有些是在私人卫生机构工作的护士。

魁省卫生部表示，现在同时还正在与大约 2,400 名护士进行谈判。

为了解决公共卫生系统的人手严重短缺，今年 9 月下旬，魁北克省政府宣布，公共卫生系统中愿意全职工作的护士将获得15,000 加元的奖金，离开了公共系统的护士如果回来将获得 12,000 加元的奖金，在受疫情影响特别严重的地区，全职护士可以获得 18,000 加元的奖金。

(Radio-Canada)