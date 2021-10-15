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魁北克省酒吧和餐馆自 11 月 1 日起恢复正常营业时间
魁北克省政府放宽对酒吧和餐馆的公共卫生限制，从 11 月 1 日开始，，酒吧和餐馆将能以最大接待客户量的规模营业，现行的规定是只能接待 50% 的顾客。
另外，桌子之间的距离减少到一米，而不是现在要求的两米，如果距离不到一米，则两个桌子之间必须设立屏障， 每张桌子旁最多允许坐来自三个不同家庭的 10 人。
此外，餐馆和酒吧也可以恢复正常的营业时间，这意味着酒吧可以一直营业到凌晨 3:00。根据现行规定，提供酒类的餐饮场所只能营业到凌晨 1 点，而且必须在凌晨 2 点关门。
不过，魁北克省将继续维持禁止人们跳舞和唱歌的禁令, 并同时维持人们进入餐馆需要戴口罩和出示疫苗接种护照的规定。
魁省护士奖金措施见效
与此同时，魁北克省卫生部周四还透露，省政府推出的护士奖金措施已吸引了 1,756 名护士重返公共卫生系统的全职职位。
其中有些人是已经退休的护士，还有些是在私人卫生机构工作的护士。
魁省卫生部表示，现在同时还正在与大约 2,400 名护士进行谈判。
为了解决公共卫生系统的人手严重短缺，今年 9 月下旬，魁北克省政府宣布，公共卫生系统中愿意全职工作的护士将获得15,000 加元的奖金，离开了公共系统的护士如果回来将获得 12,000 加元的奖金，在受疫情影响特别严重的地区，全职护士可以获得 18,000 加元的奖金。
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(Radio-Canada)