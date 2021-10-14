加拿大总理特鲁多预计将在 10 月 25 日宣布新内阁

预计新内阁中将会增加几个新面孔，而一些资深部长可能会彻底离开内阁。

特鲁多将于周五 （10 月 15 日）正式公布内阁的 洗牌 日期，并可能同时宣布议会的复会日期。

新内阁的宣誓就职仪式将安排在加拿大总督玛丽·西蒙 （Mary May Simon）完成作为总督的第一次国际旅行之后，以及特鲁多前往欧洲参加两次国际峰会之前。

人选变化

分析家们认为，特鲁多对内阁性别平衡的承诺，加上他需要来自新斯科舍省和阿尔伯塔省的新内阁部长，这有可能导致内阁的 前排 人选发生重大改变。

最大的变化有可能在国防部。许多资深自由党人认为现国防部长哈吉特·萨吉安（ Harjit Sajjan）将被安排到另外一个部。

许多资深自由党人认为现国防部长哈吉特·萨吉安（ Harjit Sajjan）将被安排到另外一个部。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

政府内部人士表示，很明显，政府需要新的领导层来处理军队中持续存在的性行为不端问题，现在可能是让女性接管国防部的时候了。

最常被提及的可能替代哈吉特·萨吉安的名字是采购部长安妮塔·阿南德 （Anita Anand ）和就业部长卡拉·夸特罗（Carla Qualtrough）。

依靠有经验议员

消息人士称，他们认为特鲁多在组建新内阁时将依靠最有经验的人，尤其是现在他再次面临领导少数党政府的不确定性。

这将为 Yasir Naqvi、Helena Jaczek 和 Marie-France Lalonde 等安大略省议员打开大门，他们都曾担任过省级的内阁职位。

曾经担任安大略省卫生部长的联邦议员 Helena Jaczek 有可能进入特鲁多的新内阁. 照片：Radio-Canada / Claudine Brulé

另外, 哈利法克斯西部的 Lena Metlege Diab 也是一位具有省级内阁经验的新议员。

目前尚不清楚特鲁多是否会对政府的部门进行更广泛的重组，政府正在考虑的一个建议是成立一个住房部，以帮助自由党兑现在选举期间作出的有关住房问题的承诺。

（CBC）