IMF 和 G20 承诺应对全球面临的物流挑战

疫情后复苏的物流运输需求反弹以及劳动力短缺所导致的供应问题影响到许多国家的经济增长，国际货币基金组织已经下调了对美国、中国、德国、英国等国家的增长预测。

G7 的财长和央行行长在会议后发表联合声明，同意共同努力，监测供应链面临的压力。

影响增长

由于供应链受到的干扰严重，美国总统乔·拜登 (Joe Biden) 已推动洛杉矶港（40% 运往美国的集装箱到达 Port of Los Angeles）和美国码头工人工会同意在晚上和周末增加工作，以减少 排队 积压。

包括沃尔玛、联邦快递和 UPS 在内的几家公司也承诺在夜间进行更多工作，加快集装箱运出港口的速度。

包括沃尔玛在内的几家公司承诺在夜间更多工作，以加快将集装箱运出港口的速度。 照片：Getty Images / George Frey

乔·拜登说，这些措施将改变游戏规则，美国不应再因短缺而无法生产所需要的产品。

在美国，许多地方出现商品短缺，从自行车到网球再到手机，都是供不应求。

全球 8.5% 的集装箱滞留港口

世界银行行长戴维·马尔帕斯 （David Malpass）说：

我们的估测表明，全球 8.5% 的集装箱运输在港口内或港口附近受阻，这个比例比今年 1 月份的多了一倍。 世界银行行长戴维·马尔帕斯 （David Malpass）

意大利央行行长伊格纳齐奥·维斯科 （Ignazio Visco ）在由意大利主持的 G20 新闻发布会上表示，让供应链重回正轨需要时间。

但他预计，在今后几个月内，运输的瓶颈将消失，价格将会下降。