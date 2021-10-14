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世界卫生组织说，全球 COVID-19 新增病例自 8 月下旬以来呈下降趋势
RCI
世界卫生组织 (World Health Organization ) 表示，过去一周全球总的冠状病毒病例数有所下降，从 8 月下旬以来，全球的新增病例一直呈下降趋势。
世界卫生组织周三 ( 10 月 13 日）发布的全球疫情每周评估报告 （新窗口）中说：
新增病例超过 280 万，比一周前减少了 7%。
上周确认的死亡人数超过 46,000人，比一周前减少了 10%。
欧洲病例增加
根据最新的每周报告，欧洲的每周新增 COVID-19 病例上升了 7%，而世界其他所有地区都出现了下降，世卫组织表示，欧洲上周新增每周死亡人数增幅最大，增加了 11%。
英国、土耳其和俄罗斯报告的新病例数量最多。
本周四（10 月 14 日），俄罗斯的新增病例和死亡人数达到疫情以来最高，给俄罗斯的医疗保健系统带来了严重压力。
俄罗斯政府的冠状病毒特别工作组在过去 24 小时内报告了 31,299 例新增病例和 986 例死亡。
过去几周来，由于疫苗接种率缓慢和对预防冠状病毒的措施执行不力，俄罗斯的感染人数激增。
使用来自Associated Press的信息。