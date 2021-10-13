泛美卫生组织说北美的 COVID-19 感染总体呈下降趋势

泛美卫生组织 (Pan American Health Organization ，PAHO) 周三（10 月 13 日）表示，北美的 COVID-19 病例总体呈下降趋势，但美国中西部、阿拉斯加和加拿大西北地区的感染率仍然很高，这些地区的感染率是全国平均水平的 10 倍。

在南美洲，尽管委内瑞拉大加拉加斯 （Caracas）地区和智利最南端部分地区的病例有所增加，但整个南美洲的感染人数也在下降。

世界卫生组织呼吁美洲协调疫苗接种行动，扩大覆盖率。 照片：Getty Images / AFP

在加勒比地区，泛美卫生组织表示，巴巴多斯报告的 COVID 病例和死亡人数是自疫情大流行开始以来最高的，上个月的感染人数增加了 5 倍。

根据泛美卫生组织的统计，到目前为止，该地区只有 9 个国家为 50% 的人口接种了疫苗，而 6 个国家—牙买加、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、海地、危地马拉和尼加拉瓜—疫苗接种覆盖率尚未达到 20%。

泛美卫生组织的主任 Carissa Etienne 在每周简报中警告说，如果不采取一致行动来提高疫苗接种率和采取公共卫生措施，COVID-19 有可能在该地区大流行。

世界卫生组织呼吁在美洲采取协调一致的行动，帮助每个国家在今年年底前实现世卫组织提出的疫苗接种覆盖率目标：即疫苗接种率覆盖人口的 40%。