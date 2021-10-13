美国11月起对完全接种疫苗的加拿大人重新开放陆路边境

美国的高级官员于周二（10 月12日）晚宣布了一项计划，开始重新开放与加拿大和墨西哥的陆地边界，自 2020 年 3 月 COVID-19 大流行开始以来，美加和美墨边境一直被关闭，禁止一切非必要过境旅行。

美国政府的高级官员们表示，重开边境的确切日期尚未确定，目前正在推敲许多细节，包括需要过境者提供的有关接种疫苗的文件的类型等。

美国政府还在等待美国疾病控制中心 ( CDC) 对混打了 COVID-19 疫苗或阿斯利康疫苗的过境者提供相关指南，美国一直没批准让本国人混打疫苗或接种阿斯利康疫苗。

不过，美国的一位官员说，CDC 计划建议允许接种了世界卫生组织批准的任何一种疫苗的航空旅客入境，其中包括阿斯利康。这位官员说，陆路口岸应该也有类似的规定。

加拿大人将被询问疫苗接种情况

星期二晚上，美国国土安全部部长（Homeland Security Secretary）亚历杭德罗·马约卡斯（ Alejandro Mayorkas）发表声明，概述了重新开放计划。

美国国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯（ Alejandro Mayorkas） 照片：Associated Press / Patrick Semansky

亚历杭德罗·马约卡斯指出，加拿大和美国之间的跨境交通可以为边境社区产生重大经济效益。

他说， 我们很高兴采取措施，以安全和可持续的方式恢复正常旅行 。

据美国官员称，越过边境的加拿大人将会被边境官员询问他们的疫苗接种情况，若过境者需接受第二次筛查，这时才需要提供疫苗接种证明。

如果旅行者完全接种了疫苗，则不需要出具 COVID-19 测试呈阴性的结果。

在新规定生效后，美国还将放宽对乘飞机抵达、已接种疫苗的旅客的其他旅行限制。

加拿大8月已对美国解封

美加边境的一个过境点。 照片：Radio-Canada / .

加拿大政府已经于 8 月对完全接种了疫苗的美国人重新开放了边境，当时很多人反复质疑为什么美国没有做出同样的改变。

政府官员表示，规定的变化，与北美疫苗接种日益普及的现实相对应。

他们指出，加拿大、美国和墨西哥的近 2.63 亿人现在已完全接种了疫苗。

从 2022 年 1 月的某个时候开始，跨越美加陆地边界的基本服务工作人员，例如卡车司机等，也将面临新的疫苗规定。

（CBC）