专访病毒学家、公众健康学家王培忠教授：关于疫苗护照、疫苗加强剂、及儿童疫苗

根据加拿大广播公司（CBC）的报道，加拿大的疫苗接种率已经达到了总人口的近72%，如果不包括12岁以下儿童，这个接种率更高。

目前，加拿大联邦以及多个省份都宣布将采取疫苗护照措施，引发巨大争议，甚至可能导致诉讼。

同时，人们是否应该接种第三剂疫苗，以及12岁以下儿童疫苗研发状况等议题也引人关注。

面对新冠疫情新动态，加广中文台再次访问多伦多大学流行病学/公共健康教授、北美华人健康的创办人王培忠。

详尽采访，欢迎点击下面视频：

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对抗疫情，我们走到了哪儿？

近两年的新冠疫情，民众经历了失望、希望情绪的几次交替。

而在加拿大，王培忠教授认为，新冠病毒的有效传染数（effective reproduction number(rt)，全国低于 1 了。加拿大人口最多的两个省份安大略省和魁北克省的新感染数字也比较稳定。

但他认为，尽管加拿大目前疫苗接种率高，对避免受到病毒感染和重症率减少，但我们依然不能说，这个疫情将会过去了，因为各个省的数字不平均，比如阿尔伯达省的新冠疫情以及东部大西洋省份新病例的突然增多还是需要警惕。

接着，冬季来临，大家依然需要警惕，个人防护还要继续。比如保持戴口罩、保持人与人之间的距离、尽量减少不必要的聚会等等。

不过，王培忠教授相信，基本的走势可能不会有更大规模的爆发，新的病例会慢慢降低。

加拿大的健康卫生部门是属于各个省来管辖的，所以，各省之间的接种率也不一样。比如东部的爱德华王子岛、北部的育空地区、西北地区，总人口的接种比例都已经超过了75%。但是，阿尔伯达省以及萨斯喀彻温省的接种率不足65%，接种率最低的是纳努乌特，才55%。

王培忠教授还强调，回看近两年对抗新冠疫情的过程，其实医学界/传染病学对于新冠病毒和疫情控制也是一个学习的过程。比如，最开始对于是否戴口罩都有争议；最初认为，新冠病毒接触传播，建议人们清洗桌面，清洗包装之类，但后来发现，这个说法并不确实。

而在这个对抗新冠病毒的过程中，他认为，最成功的是在很短的时间内，研发出了疫苗。而且，疫苗的效果也很显著 —— 这确实是可以称为一个奇迹。

在世界范围内，王培忠教授谈及，美国的状况有所好转，但是数字依然持高；俄国和澳大利亚的疫情反弹，看似疫情进入了第五波。

疫苗护照对促进接种率非常有作用

加拿大总理特鲁多宣布，联邦政府职员以及火车和飞机乘客都需要完成接种。

而在很多省份，因为采取疫苗护照，引发的抗议持续。早前曾有反对接种疫苗的抗议者前往医院、学校等机构抗议。

最近，一些地方出现了因为不愿接种疫苗，有护士将面临被医院辞退的局面，并很可能引发诉讼。

从促进疫苗接种率、从控制流行的角度看，疫苗护照肯定是非常有作用的。而且，接种疫苗不光保护自己，也是保护别人。目前来看，因为疫苗护照引发的反弹，已经超越了公共卫生领域，而是进入了法律甚至伦理的争论。 王培忠教授

虽然反对疫苗、反对疫苗护照的人，在加拿大是极少数的部分，但是他们发声的强烈程度更大了。如何说服他们，如何把疫苗接种推高继续下去，也是对政府的考验。

魁北克省蒙特利尔的疫苗接种站标识。 照片：The Canadian Press / Graham Hughes

是否需要第三剂？

疫苗接种之后，随着时间推移，保护力会有些下降，但是，保护力依然在。

王培忠教授认为，是否施打第三剂，疫苗保护作用究竟下降多少，目前看，数据不足够证明需要全民施打第三剂。

他尤其提醒，目前，世界范围内，疫苗接种率差距非常大。欧美疫苗充足，但是非洲等地区，疫苗接种率依然很低。

他认为，控制大疫情是全球的事情，如果某些地区疫情继续失控，有可能出现新的变种，对全球的恢复非常不利。

12岁以下儿童的疫苗接种需考虑周详

对于12岁以下儿童的新冠提苗，辉瑞和莫德纳都在进行研发。

王培忠教授介绍说，上个月，辉瑞发布了初步的报告，基于对2000名接受实验的儿童注射疫苗的抗体滴度结果看，疫苗效果良好。他们使用的剂量是成人的三分之一，两针间隔为三个星期。

此外，在这个年龄组的实验中的不良反应看，与其他年龄组的结果相差不大，也就是说，不良反应比例很小。基于这些数据，辉瑞已经向美国的食品药品局（FDA）提出申请，要求批准12岁以下儿童新冠疫苗紧急使用。

王培忠教授个人认为，到现在，我们已经对新冠疫苗有了很多了解，应该是相对安全有效的。不过，还是应该考虑到一旦出现严重的不良反应，影响会非常大。

他认为，加拿大政府批准儿童疫苗应该是没有问题的。不过，儿童是个特殊人群，应该是在知情情况下接种比较好。对儿童接种疫苗还涉及他们的父母，联邦政府需要考虑得更周到一些。

新冠疫情与以往的大疫情有什么不同？

人类历史上的数次大流行/大疫情，都不是一个短的时间。比如鼠疫，经过了三次大流行，几百年的时间。再比如1919年的大流感，最终是与人类共存了。

王培忠教授认为，很难想象，到明年某个时间，世界卫生组织说，全球的新冠疫情结束了 —— 而且，就算是宣布大的疫情结束，这个病毒可能会伴随我们很长时间。

他还认为，影响这个大疫情的另一个因素是，信息发达了，但是自媒体也传播了很多虚假信息，在疫苗接种等方面都造成了影响。以前在艾滋病和其他疾病过程也出现过阴谋论，但是，不至于造成这么大量的传播。

他说，总体来说，这两年，我们对新冠病毒有了越来越多的了解，我们也有了对付病毒的武器/工具，比如疫苗和药品治疗。

王培忠教授建议大家，首先还是要接种疫苗，并保持良好的防范措施。

他说，我们一定程度上控制了病毒，能够一定程度返回正常生活，已经进了一大步，度过了最艰难的时段。