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BC省一组移民妇女推出多元混合调味香料并获奖
在不列颠哥伦比亚省（BC） 省维多利亚市，一组致力于创业的移民妇女把不同国家的调味香料混合起来开发新产品，受到了市场好评，她们也因此获奖。
来自不同国家的 9 位移民妇女参加了社区学院-卡莫森学院 （Camosun College ）的
市场孵化器 项目 （
Markets as Incubators），她们共同创建了小企业 Mosaic Tastes，获得了加拿大西部银行的最佳商业实施妇女制造者和创造者奖 （Canadian Western Bank Women Makers and Creators Award for Best Business Implementation）。
露西·马尔克斯 (Lucy Marquez) 来自哥伦比亚，她表示，Mosaic Tastes 对获奖非常高兴。
她说，
我们很幸运也很高兴能够获奖。
把原籍国家的味道带到加拿大
Mosaic Tastes 的 9 名创建者在今年 1 月第一次碰面，尽管面临 COVID-19 大流行的挑战，她们仍然利用自己熟知的佐料，共同开发了三种不同的混合调味香料：来自中东的 baharat 和 za'atar 以及来自拉丁美洲的 sazón。
露西·马尔克斯说，她们一直通过农贸市场 James Bay Farmers' Market ，以及网店来销售这些混合香料。
她说，
我们都是新手，很紧张，开始的时候很担心能不能成功。
来自韩国的 Mi Oh 说，新开发的这些混合调味香料受到了客户的热烈欢迎。
她笑着说，
在加拿大，我觉得人们的口味有点淡，这些佐料都是正宗的口味。
Mi Oh 说，在煮熟的鸡蛋上撒一点 za'atar 和橄榄油，就成了一道美味小吃。
口味带你去旅行
露西·马尔克斯表示，sazón 的味道让她想起在哥伦比亚的家乡，她说，尝试不同的风味是探索世界的好方法，特别是在我们由于大流行而无法旅行的时候。
她说，
正如我们所说，品尝不同的风味就象是一次旅行，欢迎维多利亚市的所有人来尝试我们的混合调味香料，世界不同地方的味道将带着您去旅行。
（CBC）