BC省一组移民妇女推出多元混合调味香料并获奖

来自不同国家的 9 位移民妇女参加了社区学院-卡莫森学院 (Camosun College )的 市场孵化器 项目 ( Markets as Incubators ),她们共同创建了小企业 Mosaic Tastes,获得了加拿大西部银行的最佳商业实施妇女制造者和创造者奖 (Canadian Western Bank Women Makers and Creators Award for Best Business Implementation)。

露西·马尔克斯 (Lucy Marquez) 来自哥伦比亚,她表示,Mosaic Tastes 对获奖非常高兴。

她说, 我们很幸运也很高兴能够获奖 。

把原籍国家的味道带到加拿大

Mosaic Tastes 的 9 名创建者在今年 1 月第一次碰面,尽管面临 COVID-19 大流行的挑战,她们仍然利用自己熟知的佐料,共同开发了三种不同的混合调味香料:来自中东的 baharat 和 za'atar 以及来自拉丁美洲的 sazón。

露西·马尔克斯说,她们一直通过农贸市场 James Bay Farmers' Market ,以及网店来销售这些混合香料。

她说, 我们都是新手,很紧张,开始的时候很担心能不能成功 。

Mosaic Tastes 推出了三种不同的混合调味香料:来自中东的 baharat 和 za'atar 以及来自拉丁美洲的 sazón。 照片:Mosaic Tastes/Facebook

来自韩国的 Mi Oh 说,新开发的这些混合调味香料受到了客户的热烈欢迎。

她笑着说, 在加拿大,我觉得人们的口味有点淡,这些佐料都是正宗的口味。

Mi Oh 说,在煮熟的鸡蛋上撒一点 za'atar 和橄榄油,就成了一道美味小吃。

口味带你去旅行

露西·马尔克斯表示,sazón 的味道让她想起在哥伦比亚的家乡,她说,尝试不同的风味是探索世界的好方法,特别是在我们由于大流行而无法旅行的时候。

她说, 正如我们所说,品尝不同的风味就象是一次旅行,欢迎维多利亚市的所有人来尝试我们的混合调味香料,世界不同地方的味道将带着您去旅行 。

