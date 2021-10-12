魁北克省将暂停未接种疫苗护士的执照

这一决定是在魁北克省卫生部长 Christian Dubé 要求卫生部门的所有专业协会暂停未接种疫苗人员的许可证之后做出的。

本周一，代表护士的工会 Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec（FIQ）表示，计划在法庭上挑战 任何可能对其成员造成不成比例伤害的决定 。

这一联合会在 Facebook 帖子中写道，FIQ 很清楚，保护最脆弱人群和工作人员的健康和安全仍然是首要任务，... 但 FIQ 认为魁北克省护士协会的决定是过分的。”

魁北克护士协会的主席 Luc Mathieu 告诉加拿大广播公司，在魁省的护士中，现在有 4,338 人没有完成两剂接种，2,807 人没有接种第一剂疫苗。

被停职的护士可以在提供疫苗完全接种证明后重启执照，而且不需要重新经过资格考试。

魁北克省医生协会 （Collège des médecins ）也已经宣布，未完成接种疫苗的医生将被暂停面对面和远程行医的权利，直到完成接种了两剂疫苗为止。

自 10 月 15 日起，魁北克省的所有前线卫生工作者必须完全接种疫苗，否则将被停职停薪。

（CBC，Radio-Canada）