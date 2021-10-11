2021年诺贝尔经济学奖得主中有一位加拿大人

加拿大经济学家戴维·卡德（ David Card）出生于安大略省圭尔夫市，他是美国加州大学伯克利分校的教授，因有关最低工资、移民和教育如何影响劳动力市场的研究而获得二分之一的奖项。

戴维·卡德的研究表明，提高最低工资不会导致招聘减少，移民不会降低本地出生工人的工资，这对社会上的传统观点提出了挑战。

麻省理工学院教授乔舒亚·安格里斯特（Joshua Angrist） 和荷兰出生的斯坦福大学教授吉多·因本斯 （ Guido Imbens） 分享另一半奖项。

瑞典皇家科学院（Royal Swedish Academy of Sciences ）表示，这三人 重塑了经济科学领域的实证研究 。

最低工资研究

在 1994 年发表的一项研究中，戴维·卡德研究了美国新泽西州把最低工资从每小时 4.25 美元提高到 5.05 美元时，对汉堡王、肯德基、温迪和罗伊·罗杰斯（Burger King, KFC, Wendy's 和 Roy Rogers ）的就业产生了什么影响，并用宾夕法尼亚州东部餐馆的情况进行对照比较。

与之前的研究相反，他和研究伙伴艾伦·克鲁格 （Alan Krueger）发现，提高最低工资对员工的人数没有产生影响。

戴维·卡德的最低工资研究从根本上改变了经济学家对此类政策的看法。