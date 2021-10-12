夏末以来加拿大已在国际上捐赠了超过 750,000 剂阿斯利康疫苗

尽管加拿大卫生部说阿斯利康疫苗安全有效，但现在大多数加拿大人接种的是辉瑞-BioNTech 或 Moderna 生产的 mRNA 疫苗。

加拿大国家免疫咨询委员会 （National Advisory Committee on Immunization ）今年 5 月表示，mRNA 疫苗是 优选 ，因为一些阿斯利康疫苗的接种者有出现罕见、严重血栓的风险。

这使加拿大出现了大量不再使用的库存。

加拿大国际发展部长卡琳娜·古尔德 (Karina Gould) 的办公室表示，今年夏末向六个国家捐赠了 762,080 剂阿斯利康 (AstraZeneca)。

这六个国家是特立尼达和多巴哥、 圣文森特和格林纳丁斯、 牙买加、 厄瓜多尔、巴巴多斯和秘鲁，这些捐赠属于加拿大与接收国达成双边协议的范围，不属于加拿大参与 COVAX 全球疫苗共享计划的范围。

加拿大在通过 COVAX项目捐赠 COVID-19 疫苗。 照片：UNICEF

COVAX 项目捐赠

除了上述根据双边协议的国际捐赠之外，加拿大还同意通过全球 COVID-19 疫苗协调机制 COVAX 项目向发展中国家捐赠 4000 万剂疫苗。

至今为止，加拿大已通过 COVAX 向非洲、中美洲和南美洲国家运送了 270 万剂 COVID-19 疫苗。

（CBC）