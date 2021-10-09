“来收藏一个传奇”：艺术家、策展人郑胜天教授谈中国当代艺术的变迁与危机

由温哥华Sunzan三生缘画廊主办的"来收藏一个传奇 （新窗口）"正在进行中。

这次展览也将义卖艺术家郑胜天教授私人珍藏的当代艺术家作品，包括陈丹青、王冬龄、蔡国强、以及谷文达等著名艺术家的作品。

在接受加广中文台采访时，郑胜天教授表示，这次的义卖作品都是自己过去几十年偶然得到的艺术家作品，主要会用于去年成立的 郑胜天艺术基金会 运作。

而 郑胜天艺术基金会 的宗旨，则是 支持对当代艺术的文献收集、研究和整理 。

有评论称，著名艺术家、策展人郑胜天教授是中国当代艺术 教父 级人物。 他曾担任浙江美院（现中国美院）油画系主任。八零年代初，在美国明尼苏达以及圣地亚哥担任客座教授。 他最早在中国推介、传播西方当代艺术的概念和作品。 1990年代移居加拿大之后，致力于向世界推介中国当代艺术和艺术家。 他曾参与主持温哥华的精艺轩，亚洲当代艺术国际中心/Centre A；他是温哥华美术馆亚洲馆总监； 而他策划的研究华裔当代艺术的英文学术期刊《YiShu》刚刚出版了第100期。 他策划了包括了《江南》、《上海摩登》、《上海双年展》、《风起扶桑》等大型展览。 2013年，加拿大Emily Carr大学授予他名誉博士学位。

2018年8月，郑胜天教授策划的大型展览《风气扶桑》在墨西哥Diego Rivera Mural Museum展出，介绍了30年代至今中国和墨西哥之间的文化艺术交流与互动（Facebook） 照片：Radio-Canada / Submitted by Shengtian Zheng

加广：您个人的经历也是个传奇。从求学、文革、开放，然后是六四，最后定居温哥华，推介中国当代艺术和艺术家。在这些经历当中，您自己觉得，哪一段经历是最具传奇的？

郑胜天教授：也不能说有什么传奇，只不过是经历的时间段比较长。从五零年代上学、教书，经历了中国几十年的社会变化。直到现在，还没有完全躺平。哈哈。

所以说，我是历经沧桑，不能说是传奇，只不过是能够见证历史的变化，尤其是当代中国艺术的起起落落。

10月16号，北京的 长征艺术空间 会有一个展览，就是以我的一部分个人经历作为素材，年轻的策展人想出来的题目是 我本来是要去墨西哥的 —— 这是引用了我八零年代出国时说的一句话。就是想用这一句话来引起中国五、六十年代学艺术的人，他们的追求、他们的困扰、他们希望达到的目标，以及为了达到目标所走过的路。

是想用我个人的例子来见证一段历史发展，那是和我的经历比较有关的展览。

加广：各个时期的经历，哪些时刻会时常跳出来？

郑教授：因为每一个时期都非常不同，很难相比较。比如，文革时期的记忆会突然跳出来，因为那个记忆太强烈了。然后，是改革开放，有机会到国外，到北美欧洲，这样完全新的环境，那种强烈的感受，记忆中始终能保持一个新鲜度。

比如1983年，我第一次出国，在世界遨游，我遇到的事情，肯定和现在的人遇到的不一样。当时，人们会猜你从哪里来？得到答案之后，反应是很吃惊的，什么？红色中国？

我曾经在我的回忆录中描述过，希望以后有机会写得更详细一些。

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2013年，中国美术学院出版的四卷《郑胜天艺文选》。 照片：Radio-Canada / Shengtian Zheng/Facebook

加广：您是在中国开放之后，第一个把西方的当代艺术的理念、概念介绍给中国的艺术界的，出国之后，也致力于推介中国当代艺术和艺术家们。那个时候做那些事情的时候，想要达到的目标，和现在中国当代艺术的状况之间，有什么反差吗？理想与现实的反差？

郑教授：哦，那太大了。其实在2005年左右，当时突然发现，我们做梦也没有想到，中国的当代艺术可以发展到这样一个地步，出乎我的意料 —— 当然这是好还是不好，我们以后可以慢慢讨论。

最初的时候，或许是我们眼界比较狭窄，就是希望扶植年轻艺术家，让他们有可能进行自己的创作，把创作呈现给观众，他们也得到一些回报，支持他们继续创作，能够靠艺术来生存就是最大的理想。像现在的拍卖市场，天价的艺术品，是我们从来没有想到的。

我曾经在哈佛大学的讲坛上有过一次发言，题目就是《中国当代艺术的盛世危机》，那还是中国当代艺术最兴盛繁荣的时候，但背后隐藏着危机。

我们现在看到了，中国当代艺术的这种危机慢慢显露出来了。主要是，当代艺术的活力变差了，越来越没意思了，很乏味 —— 尽管看着还是很热闹，那些真正打动你的作品比较少见了。

加广：这种盛世危机，背后的因素有什么？

郑教授：我们常常说的，艺术创作的不忘初心，可能是艺术的初心被忘掉了，现在完全被市场左右，就想着生意。

年轻的艺术家从学校一出来，就被市场拉过去，签约、找买家，这样的艺术家只会听命于市场了，然后，丧失了本身的生猛的活力。

我们一开始就说，艺术和金钱是有矛盾的 —— 如何在这中间把握自己，是很重要的。

但是，这个趋势是无法抗拒的，个人根本无法抗拒，在中国，比如电影也是一样的。

年轻时代的郑胜天教授。 照片：Radio-Canada / Shengtian Zheng/Facebook

加广：您以前说过，经历过社会的动荡或压抑的年轻人、艺术家，内心的反抗和要挑战的冲动也会比较强。您会觉得，现在的年轻一代，没有了这种冲动吗？

郑教授：嗯，我现在也很困惑。有时候我甚至会想，是不是因为我是属于上一个时代的人了，对这个时代还是有些不理解。

比如，你旅行到一个国家，它的网络是被控制的，不能上谷歌或YouTube，你会觉得很难受，待不下去。

但是，我发现，那里的很多年轻人很习惯，他们没有这个要求，网上能打游戏，和网红互动，他们已经觉得很好了。那是不是他们不需要（外界的联系）？这是我无法理解的。

当代艺术的姿态，就是怀疑和反抗，对社会提出评价和议论，对现存的东西提出挑战。这是八、九十年代和新世纪初当代艺术家的基本姿态，离开这些就谈不上当代艺术。

但是，现在，你希望一些年轻艺术家来产生这种立场，已经是不太可能了，不太必要了 —— 他没有这种发自内心的要求，他可能觉得美好的生活是富足、平安，有一批朋友，他做一些作品只是自娱自乐。

你也不能说，这不是当代艺术。或许，这就是他的当代艺术。

我不知道，这个时代会发展成什么样，或许将来整个社会以人工智能为主，人关注的问题就完全不同了。

郑胜天教授（右三）接受艾米莉卡艺术学院的荣誉博士学位。 照片：Radio-Canada / Shengtian Zheng/Facebook

来收藏一个传奇

郑胜天教授这次义卖收藏中，包括了陈丹青、徐冰、蔡国强、谷文达、王冬龄等著名艺术家的作品。

义卖活动反响很好，三分之二的作品已经卖掉了，而一些艺术家朋友还在不断提供新的作品。

郑教授：我和这些艺术家们可以说是战斗中结成的友谊，就是都在为中国当代艺术的发展而奋斗，这个过程中，相互合作，大家有这种信任和支持。

这次义卖的原因是，过去十多年来，我一直在和一些机构合作，做一些艺术历史资料整理的工作。

2010年左右，香港的 亚洲艺术文献库 与我合作，把我保存的关于当代艺术的文件、档案图片、和幻灯等做电子化处理，扫描保存，进行整理。

在这个过程中，需要一些经费来支持它。但我发现经费很少，也不容易找到投资。所以，我就想，把我自己的收藏拿出来义卖。

说实在话，我不是一个收藏家，但这些年来，会有一些艺术家送给我作品。我通常是会拒绝的，但也有偶然机会收下来。现在这些作品都有一定的价值了，我们来充分的利用一下。

2020年初，我决定成立 郑胜天艺术基金会 ，把我收藏的作品通过义卖转让给其他藏家，收到的款项就全部用来做基金会的运作。这个基金会主要是支持对当代艺术的文献研究、收集整理。

这些作品可能不是很大的收藏，但每一个作品背后都有一个故事，说明了我和艺术家的关系。

比如，这幅陈丹青给我画的肖像。我在文革后期就认识了陈丹青，所以我们认识已经超过四十年。

八零年代，我们都在美国。每次去纽约，都会去见见陈丹青。那时候物质生活可能不是那么富裕，但是，能够看到很多著名艺术家的作品和展览，还是很幸福的事情。

九零年代，我曾经主持过一个画廊，唯一的签约画家就是陈丹青，也为他办过展览。

后来他回国，受到更多的瞩目。

大约是在2013年，在北京一起吃饭，陈丹青忽然说，郑老师，您这个样子画个肖像很好的。

在他的画室，肖像画完，陈丹青签了名，就送给我了，还有些出乎我的意料。

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