加拿大经济 9 月新增 157,000 个职位，重回疫情前水平

这一数字是经济学家所预期的两倍之多，经济学家的预测是增加 60,000 个新工作职位。

新增就业足以将失业率推低至 6.9%，这是自疫情开始以来的最低失业率。

在疫情之前，加拿大的失业率为 5.6%，疫情爆发后，失业率在 2020 年 3 月、4 月和 5 月大幅上涨，在去年 5 月达到 13.7% 的峰值，此后一直呈下降趋势。

虽然现在的就业人数与 COVID-19 之前相同，但这并不一定意味着人们的工作量和以前一样多。

工作时间少于正常工作时间一半的人数仍比 2020 年 2 月要多 218,000 人，所有工作人员的工作总时数仍比大流行前的水平低 1.5%。

女性就业 9 月表现非常出色，新增就业中 154,000 个为女性，这意味着女性就业已恢复到 COVID 之前的水平.

2021 年 9 月份加拿大女性就业人数大增. 照片：iStock

长期失业依然存在

但一个令人不安的迹象是，即使就业市场在扩大，仍有很多人被抛在后面。被视为长期失业的人数—至少连续 27 周或大约 6 个月没有工作— 现在是大流行之前的两倍，为 389,000 人，占到失业者的超过四分之一。

加拿大商会的 Leah Nord 说这不是一个好迹象。

道明银行的经济学家 Sri Thanabalasingam 也同意, 长期失业令人担忧，但他认为还没有到需要敲响警钟的时刻。

他说，很多人难以重返劳动力市场 可能反映了长期失业的加拿大人在寻找新工作方面所面临的困难，这可能是由于技能水平的下降 。

他接着说，政府持续的收入支持计划，例如加拿大复苏福利，也可能是一个促成因素。该计划将在月底到期，这可能会导致更多人在 10 月重新加入劳动力队伍，除非支持计划再度延长。

（CBC）