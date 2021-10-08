菲律宾记者 Maria Ressa 和俄罗斯记者 Dmitry Muratov 获 2021 年诺贝尔和平奖

他们因争取言论自由而获奖。

挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）主席贝里特·赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）周五宣布了获奖者。

贝里特·赖斯-安德森说， 自由、独立和基于事实的新闻有助于防止滥用权力、谎言和战争宣传。

她说， 没有言论自由和新闻自由，就很难在我们这个时代成功地促进国家间的友爱、裁军和更美好的世界秩序。

诺贝尔委员会表示，菲律宾记者玛丽亚·雷萨 于 2012 年与人联合创立了 Rappler，这是一个新闻网站，该网站 重点关注 [总统罗德里戈] 杜特尔特政权有争议的、残酷的禁毒运动 。

她还通过这个网站 记录了社交媒体如何被用来传播假新闻、骚扰对手和操纵公共舆论。

俄罗斯记者德米特里·穆拉托夫是 1993 年俄罗斯独立报纸 Novaya Gazeta 的创始人之一。

诺贝尔委员会说： Novaya Gazeta 是当今俄罗斯最独立的报纸，对权力持批判态度。

该报以事实为基础的新闻报道和职业诚信使其成为其他媒体很少提及的俄罗斯社会可谴责方面的重要信息来源。

克里姆林宫表示祝贺

2021 年和平奖获奖者名单宣布后，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）祝贺德米特里·穆拉托夫获奖，称赞他是一个 有才华和勇敢 的人。

和平奖的奖项包括一枚金质奖章和 1000 万瑞典克朗（超过 144 万加元），奖金来自该奖项创建者、瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔 (Alfred Nobel) 的遗赠，他于 1896 年去世。

2020 年的诺贝尔和平奖颁给了世界粮食计划署 （World Food Program），这个机构于 1961 年开始应美国总统德怀特·艾森豪威尔 (Dwight Eisenhower) 的要求而在全球范围内与饥饿作斗争。这家总部位于罗马的联合国机构因寻求结束全球饥饿的努力而受到称赞。

本周早些时候，诺贝尔委员会已经颁发了医学、物理学、化学和文学奖。

下周一将宣布诺贝尔经济学奖。