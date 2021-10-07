【报道】纪录片《拯救唐人街》 导演陈燮堃：如果华人团结，蒙城唐人街就不会消失

蒙特利尔人陈燮堃（Jimmy Chan)拍摄的纪录长片《拯救唐人街 – 龙的传人，Saving Chinatown》正在加中国际电影节（CCIFF）展映，这部片子的导演陈燮堃和嘉宾让-飞利浦·里欧佩尔（Jean-Philippe Riopel）日前接受了加广中文台的访问。

做为第三代华裔，陈燮堃先生的经历颇为传奇。 他祖籍台山，11岁来到加拿大。毕业于康卡地亚大学的工程质量控制专业，就职于老牌的加拿大航空电子设备公司（CAE）。 繁忙的工作没有阻止他热心关注唐人街的事务。他是蒙特利尔（满地可）陈颖川堂公所主席。他曾是太阳马戏团的舞蹈编导顾问。他也是蒙特利尔“龙舟节”和唐人街“醒狮队”的创办者、热心参与者。 他带领的 火凤凰武士 龙舟队多次代表蒙特利尔参加国际龙舟比赛，并且获奖。 《拯救唐人街》是他的第一部纪录片长片。

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拯救唐人街为何如此重要？

陈燮堃介绍说，三年前，他开拍这部纪录片，为的是纪念去世的唐人街前辈，比如他祖父的弟弟，也就是他的叔公，他的父亲和岳父等人。

华裔前辈们一生辛劳，参与了加拿大的建设，参与了蒙特利尔的建设，建立了唐人街，但他们遭受了非常不公正待遇，严重的歧视。而且，他们生前很少对人讲述自己的经历，因为他们觉得这会破坏华裔的形象，会给下一代带来负面心理影响，他们希望后代为他们感到自豪 —— 也因此没多少人了解他们内心的煎熬。

陈燮堃告诉记者，自己的叔公十几岁就从台山坐船，渡过太平洋来到加拿大。一路上，有一同前来的劳工死去，尸体被直接丢进大海。他的叔公后来在蒙特利尔挖金矿，天寒地冻，他没有足够的衣服御寒，很多时候靠吃糖来保持体力 —— 后来他得了严重的糖尿病，被迫截肢。

《拯救唐人街》海报。 照片：Radio-Canada / CCIFF

再比如，他的岳父曾经拥有蒙特利尔唐人街第一间面条加工厂，还有杂货店和蔬菜种植厂，但结果，因为政府要收回他所在的那片土地，他只好搬家，重新开始。

很久以前，我就有这个想法，总有一天，要讲述他们的故事。这个故事中有种族主义，种族歧视，过去一百年，少数族裔的经历大致相似。

唐人街对我非常重要。它是我们的根，是我们的家，是我们的文化历史，对我们非常重要，要传给再下一代的。 陈燮堃

同时，他强调说，多少年来，唐人街也是很多新移民最先落脚的地方，他们是从这里开始安顿下来的。

陈燮堃介绍说，为此，他采访了近50位自己在唐人街的朋友，因为相信，他们会诚实说出自己的故事。

记住，唐人街是属于整个魁北克的遗产

而本地人人让-飞利浦·里欧佩尔（Jean-Philippe Riopel）则对加广中文台表示，要记住，唐人街不仅仅是华人的，也是整个魁北克的历史遗产。

今年37岁的里欧佩尔在唐人街已经居住了19年。他告诉我，他的父亲曾是唐人街一带的警官，现在已经退休，很多老唐人街对他颇为熟悉。小时候，让-飞利浦常随着父亲来到唐人街。

他表示，自己在唐人街居住的房子是1840年代建造，经历了几代变迁，有很高的文物价值。而他自己花了很多时间修缮自己租住的房子，还希望在后院做一个花园。但今年初，房东告诉他，那一带的地皮已经被一家开发商购买了，将会在那里修建高层公寓。

这让他感到警觉，于是开始向政府和华人协会发出警告。

记住，这片地方不仅仅是华裔的，也是整个魁北克的历史遗产。以前，爱尔兰、苏格兰人、犹太人等曾在这里聚居，这是魁北克唯一保存下来的唐人街了，我觉得，挽救唐人街对魁北克人都是非常重要的，这是国家历史 —— 唐人街已经被毁掉了很多，我们应该保护幸存下来的部分。 让-飞利浦·里欧佩尔（Jean-Philippe Riopel）

陈燮堃和里欧佩尔都认为，这些年来，政府和开发商都垂涎唐人街这块黄金宝地，并在一步步蚕食。唐人街越来越小，四周的商业住宅楼宇越来越多。

如果这就是大家希望看到的唐人街，真是太悲哀了 陈燮堃/里欧佩尔

积极参与拯救唐人街的让-飞利浦·里欧佩尔（Jean-Philippe Riopel）。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

遭遇大疫，拍摄具有了更特殊的意义

在拍摄这部纪录片的过程中，遭到了新冠疫情，也让陈燮堃的这部片子有了更深的内涵。

疫情开始，首先，唐人街的生意受到重创，所有商店餐馆都不得不关闭了很久，许多小生意无法承担经济后果倒闭。

而更令人愤怒的是华裔和亚裔遭遇种族歧视，针对亚裔仇视和仇恨活动频繁。

陈燮堃介绍说，这一年半，蒙特利尔唐人街石狮子遭到了涂鸦破坏；不止一次，有人闯进关闭的商场、餐馆，杂碎玻璃，毁坏财物；也发生多起对华裔、亚裔的言语甚至肢体骚扰。

他说，当世界上超级大国的领导人说，这是 中国病毒 ，唐人街就会深受其害。

陈燮堃和唐人街的社区领导人于是与警方联络，希望警方增加步行巡逻。

而且，他们还组织了一支保护唐人街巡逻队，在夜间于唐人街巡视，发现可疑的事件和人物，立即向警方报告。

蒙城唐人街正在进行的图片展，展示2021年，反针对亚裔仇视大游行的情景。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

如果大家团结，唐人街就不会完

今年，陈燮堃和里欧佩尔参与签名抗议，希望魁北克省政府和蒙特利尔市政府能尽快采取行动，挽救唐人街。

他们的建议和目标是，政府应该将华裔历史文化象征的唐人街设立为历史建筑 —— 这样才能保留唐人街建筑的风貌，阻止接下来的大面积开发。

里欧佩尔说，现在，他觉得很悲伤和愤怒，政府设立了一个委员会，说会进行研究，等待他们的建议。但与此同时，地产商不断进驻，继续在购买唐人街土地，唐人街的房租大涨，很多住在唐人街的居民被迫迁离。

他认为，政府说了很多，但是做的不够 —— 现在正在进行市选，我希望政府意识到这是历史建筑，需要立即行动加以保护。

拍摄这部影片展示的就是一部华裔受到歧视和不公待遇的历史。他希望历史不在重演：我们站出来是希望能让更多人意识到种族歧视的问题，不要忘记历史和文化。 陈燮堃

他说，他还会拍摄续集，要回到他的故乡，回到他儿时的故乡进行拍摄，并且相信，自己的这部片子可以改变大家对唐人街的看法，了解历史，会带来改变。