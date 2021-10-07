演员基努·里维斯和退休将军罗密欧·达莱尔将进入加拿大国家名人堂

加拿大演员基努·里维斯 (Keanu Reeves）和格雷厄姆·格林 (Graham Greene)、退休将军罗密欧·达莱尔 (Roméo Dallaire) 、音乐家布鲁斯·科克本 (Bruce Cockburn) 都将进入今年的加拿大国家名人堂 - Canada's Walk of Fame / l'Allée des célébrités canadiennes （新窗口）。

加拿大退休将军 Roméo Dallaire. 照片：Sinisa Jolic/CBC

在本周三宣布的名单中，歌手兼词曲作者 Jully Black、已故蓝调艺术家 Salome Bey、摔跤明星 Bret (The Hitman) Hart 和十项全能运动员 Damian Warner 也是 2021 年的入选者。

加拿大运动员 Damian Warner 在 2020 年东京奥运会上夺得男子十项全能金牌。 照片：Radio-Canada / INA FASSBENDER

加拿大货运航空公司 Cargojet 的首席执行官 Ajay Virmani ，以及多伦多大学发现胰岛素的 4 位科学家 - Frederick Banting, Charles Best, John Macleod, James Collip 也将进入 2021 年国家名人堂。

1921年，多伦多大学的这组科学家取得了现代医学史上最重要的突破之一：发现胰岛素，他们也因这一医学突破而获得 1923 年诺贝尔医学奖

1921年，加拿大科学家 Frederick Banting 和 Charles Herbert Best 的研究团队发现了胰岛素，这一发现成为治疗糖尿病的转折点，他们因这一突破而获得 1923 年诺贝尔医学奖。 照片：Radio-Canada

表彰杰出的加拿大人

颁奖仪式将于 12 月 4 日在多伦多的 Beanfield 中心 (Beanfield Centre) 举行，这一盛会还将颁发两项特别奖：向足球运动员 Laurent Duvernay-Tardif 颁发国家英雄奖，并向音乐家 Serena Ryder 颁发 Allan Slaight Music Impact 荣誉奖。

每年，加拿大国家名人堂 （新窗口） 都会庆祝杰出的加拿大人所取得的卓越成就。

今年的获选者包括加拿大最受尊敬的战争英雄、体育冠军、诺贝尔奖获得者、全球商业巨头和娱乐界的标志性人物等，这些杰出的加拿大人不仅因其出众的成就和成功而获得承认，他们在慈善事业、倡导正义等方面也做出了很大贡献。

今年的加拿大国家名人堂晚会将由私营电视网 CTV 播出。

（Radio-Canada）