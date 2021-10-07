坦桑尼亚小说家 Abdulrazak Gurnah 获得诺贝尔文学奖。

诺贝尔奖评委会说，这位以小说《天堂》（ Paradise）而闻名的作者因其 对殖民主义的影响，以及对夹在文化和大陆鸿沟中的难民的命运富有同情心和毫不妥协的洞察性描述 而获奖。

给世人打开眼界

阿卜杜勒拉扎克·古纳于 1948 年出生于桑给巴尔 （Zanzibar），1968 年在穆斯林少数民族受到迫害时逃离，以难民身份抵达英国，他一直住在英国，用英语进行写作。

自 1987 年以来，他已经出版了十来本小说，最著名的小说包括《天堂》和《海边》等。

在2021年诺贝尔文学奖宣布后，获奖作家阿卜杜勒扎克·古纳 (Abdulrazak Gurnah) 的书籍在斯德哥尔摩的瑞典学院展出。 照片：AFP / JONATHAN NACKSTRAND

诺贝尔奖评委会说，他的作品摆脱了刻板化的描述，给世人打开了眼界，让我们看到了一个鲜为人知的文化多元的东非。

去年的诺贝尔文学奖得主是美国诗人路易丝·格吕克 (Louise Glück) 。

自 1901 年这一奖项设立以来，获得者中有 80% 以上是欧洲人或北美人，中国作家莫言曾获得 2012 年的诺贝尔文学奖。