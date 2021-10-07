特鲁多对自己在第一个真相与和解日去旅行感到后悔

特鲁多在旅行后首次公开露面时告诉记者， 30 日的旅行是一个错误，我很后悔 。

他说，全国真相与和解日是 我们所有人—原住民和非原住民—反思和铭记的一个重要时刻 。

2021 年 9 月 30 日是加拿大的第一个全国真相与和解日（National Day for Truth and Reconciliation ），特鲁多因在这一天带家人去旅行而受到严厉批评。

虽然他的官方行程说他当天将在渥太华参加 私人会议 ，但后来的更新显示他和家人去了托菲诺度假。

特鲁多承诺很快访问 Tk'emlúps te Secwépemc

特鲁多再次向 Tk'emlúps te Secwépemc 的首领罗桑娜·卡西米尔（Rosanne Casimir）表示歉意，罗桑娜卡西米尔曾两次向特鲁多发出邀请，请总理来与社区一起纪念加拿大的第一个真相与和解日，特鲁多对至今仍没有访问她的社区表示遗憾。

Tk'emlúps te Secwépemc 首领罗桑娜·卡西米尔（Rosanne Casimir）说，她曾两次邀请加拿大总理贾斯汀·特鲁多，请他来一起纪念加拿大的第一个真相与和解日。 照片：La Presse canadienne / Darryl Dyck

Tk'emlúps te Secwépemc Nation 位于不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市（Kamloops）的前寄宿学校所在地附近，今年春天的一次雷达检测在那里发现了大约 200 个可能没有标记的墓地。

Tk'emlúps te Secwépemc Nation 在全国真相与和解日之际举行了一场活动，参加者包括原住民大会（Assembly of First Nations ）的全国主席罗斯安妮·阿奇博尔德 (RoseAnne Archibald) 和 BC.省副检察长迈克·法恩沃斯 （ Mike Farnworth）。

（CBC）