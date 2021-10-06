加拿大的医护人员发出紧急呼吁，寻求支持

在健康领域的超过 35 个组织举行了一次紧急峰会后，这两个协会呼吁立即采取行动。

加拿大医学协会的魁北克省代表 Abdo Shabah 医生说，一线医护人员已经筋疲力尽了，他们没有看到任何可以为隧道尽头带来希望或光明的措施，这是不能被接受的。

他恳求说，我们必须为在最恶劣条件下工作的卫生工作者提供心理健康支持。强制加班、系统超负荷以及重病患者的不必要死亡对卫生工作者造成了巨大伤害，他们除了辞职之外别无选择。

持续了一年半的新冠疫情让一线医护人员精疲力尽。 照片： (Evan Mitsui/CBC)

医学协会和护士协会希望所有决策者，从政府到学校董事会，采取更有力的公共卫生措施，以减轻卫生系统的压力，间接改善工作条件。

目前，在魁北克、安大略、新斯科舍等省份，疫苗护照已经到位，BC省也开始实行疫苗卡，Abdo Shabah医生警告说，经济、学校和剧院的重新开放可能很快会增加 COVID-19 的传播，现有的措施至关重要，必须保留。

人力缺乏

加拿大医学协会主席凯瑟琳·斯马特 (Katharine Smart) 医生说，在像阿尔伯塔省这样的热点地区，没有足够的人员来照顾病人，她指责政府没有意识到这个问题，也没有承担责任。

她认为，短期内，需要动员军队或红十字会来予以帮助，而且应该消除某些有关行医执照的司法障碍，以便其他省份的卫生专业人员可以到疫情严重的地区帮忙。

从长远来看，加拿大护士协会的总裁提姆·盖斯特（ Tim Guest） 建议，应该制定一个人力资源战略并收集数据，以找出需求最大的地方。