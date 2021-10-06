特鲁多：联邦公务员、皇家骑警以及航空和铁路旅客必须在10月底前完成疫苗接种

所有旅行者也必须在 10 月 30 日之前完成全部疫苗接种，然后才能登上飞机、火车或轮船。

为了提高停滞不前的疫苗接种率，联邦政府将要求其 核心公共行政部门 和皇家骑警的所有员工在本月底之前全面接种疫苗，或者申请因医疗原因、宗教原因而豁免。

联邦机构的承包商，如清洁人员，也必须接种了两剂疫苗才能进入政府大楼​​，这一政策估计会影响到 267,000 名员工，他们必须在 10 月 29 日之前报告自己的疫苗接种情况。

两周宽限

一位政府高层官员在会议上表示，如果有关雇员在截至日期两周后仍未接受疫苗注射，或依据加拿大人权法 （Canadian Human Rights Act）获得豁免，他们则将面临 最终可能导致他们失去工作的纪律处分 。

未接种疫苗的员工将被禁止到办公室上班或远程上班，他们将被迫休行政假，没有工资，也没有资格获得就业保险福利 （EI）。

特鲁多说, “这些旅行措施，加上对联邦雇员的强制性疫苗接种措施，是目前世界上采取的最严厉的措施之一，这是为了保护您和您家人的安全，避免对所有人的封锁方面。

他说， 如果你做了正确的事情，接种了疫苗，你就应该有免受 COVID 感染的自由，让自己的孩子免受 COVID 感染，并可以从事自己喜欢的活动。

本着自觉原则

在此政策覆盖范围内的员工无需出示疫苗接种的文件证明，相反，这一政策本着相信雇员的原则：员工必须签署一份证明表，确认自己已经完成了所有疫苗接种。

雇主将审核这些证明表，管理人员可以随时要求雇员提供自己的疫苗接种证明。

一位高级政府官员说， 说谎意味着将受到纪律处罚，说谎的员工将面临说谎的后果。

（John Paul Tasker （新窗口） · CBC News）