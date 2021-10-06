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特鲁多：联邦公务员、皇家骑警以及航空和铁路旅客必须在10月底前完成疫苗接种
加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 今天（10 月6日）公布了联邦政府的强制性疫苗政策: 公务员必须在10月底前完成接种疫苗，否则将被迫休无薪假。
所有旅行者也必须在 10 月 30 日之前完成全部疫苗接种，然后才能登上飞机、火车或轮船。
为了提高停滞不前的疫苗接种率，联邦政府将要求其
核心公共行政部门和皇家骑警的所有员工在本月底之前全面接种疫苗，或者申请因医疗原因、宗教原因而豁免。
联邦机构的承包商，如清洁人员，也必须接种了两剂疫苗才能进入政府大楼，这一政策估计会影响到 267,000 名员工，他们必须在 10 月 29 日之前报告自己的疫苗接种情况。
两周宽限
一位政府高层官员在会议上表示，如果有关雇员在截至日期两周后仍未接受疫苗注射，或依据加拿大人权法 （Canadian Human Rights Act）获得豁免，他们则将面临
最终可能导致他们失去工作的纪律处分。
未接种疫苗的员工将被禁止到办公室上班或远程上班，他们将被迫休行政假，没有工资，也没有资格获得就业保险福利 （EI）。
特鲁多说, “这些旅行措施，加上对联邦雇员的强制性疫苗接种措施，是目前世界上采取的最严厉的措施之一，这是为了保护您和您家人的安全，避免对所有人的封锁方面。
他说，
如果你做了正确的事情，接种了疫苗，你就应该有免受 COVID 感染的自由，让自己的孩子免受 COVID 感染，并可以从事自己喜欢的活动。
本着自觉原则
在此政策覆盖范围内的员工无需出示疫苗接种的文件证明，相反，这一政策本着相信雇员的原则：员工必须签署一份证明表，确认自己已经完成了所有疫苗接种。
雇主将审核这些证明表，管理人员可以随时要求雇员提供自己的疫苗接种证明。
一位高级政府官员说，
说谎意味着将受到纪律处罚，说谎的员工将面临说谎的后果。
（John Paul Tasker （新窗口） · CBC News）