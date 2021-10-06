中国 56 架战机周一进入台湾附近国际空域，紧张局势加剧

10 月 1 日 - 4 日的四天内，中国一共有149 架次战机进入台湾附近的国际空域 - 防空识别区 ，这些行动是在外交和军事实力不断增强的中国面临来自该地区国家更大阻力以及台湾寻求更多国际支持和承认之际做出的。

美方称中方的最新行动 有风险 、 破坏稳定 ，中方则回应称，美国向台湾出售武器及其美国军舰穿越台湾海峡具有挑衅性。

美国海军演习

与此同时，美国与其盟国加强了在印太地区的海军演习，挑战北京。

2018 年 11 月 8 日，台湾总统蔡英文登上一艘在海军基地的护卫舰。 照片：Reuters / TYRONE SIU

台湾国防部长邱国正周三（10 月 6 日）告诉台湾立法院的议员，现在的台海局势 是我从军 40年来最严峻的 。

虽然大多数人都认为战争不会迫在眉睫，但台湾总统蔡英文发出了警告，她在周二出版的美国《外交事务》杂志（Foreign Affairs）上发表的一篇文章中写道， 如果台湾垮了，将是地区和平和民主联盟体系的灾难性后果， 这将表明，在当今的全球价值观竞赛中，威权主义比民主主义占据了上风。”