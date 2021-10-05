魁北克省验尸官: 如果Joyce Echaquan是白人，那她还会活着

验尸官得出的结论是种族主义在乔伊斯·艾沙库安之死中起了作用，她的死不是自然原因，而是 意外 ，因为她没有得到应有的照料。

她的报告说，如果得到更好的照料，乔伊斯·艾沙库安本可以避免死亡。

卡梅尔周二表示： 这是一个带有偏见的系统，导致 [医疗保健人员] 没有认真对待这种情况。

一位记者用法语问卡梅尔，如果乔伊斯·艾沙库安是一位白人女性，她是否今天还会活着，卡梅尔的回答是：Oui，我认为是的。

魁北克省验尸官格翰因·卡梅尔强忍着泪水说，通过她的死，乔伊斯给我们留下了极其重要的东西。 调查是一个 困难但必要 的过程，一些证词 在人性层面上让她感到震惊 。

魁北克省验尸官格翰因·卡梅尔 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

乔伊斯·艾沙库安是阿蒂卡梅克（ Atikamekw）人，是 7 个孩子的母亲。

2020 年 9 月 28 日，在魁北克省若里耶特市（Joliette）医院的就医过程中，乔伊斯·艾沙库安（Joyce Echaquan）遭到医护人员的歧视性羞辱，她去世前用手机拍下了视频并上传到脸书。

视频显示，她在生命的最后几个小时在痛苦地哭泣，病房里的护士则在对她进行嘲笑和侮辱。

乔伊斯·艾沙库安（Joyce Echaquan）之死引发愤怒和抗议。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

上周二 （9月28日）是乔伊斯·艾沙库安逝世一周年，人们举行了悼念活动，并呼吁魁省承认存在系统性种族主义。

（CBC）