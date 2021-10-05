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魁北克省验尸官: 如果Joyce Echaquan是白人，那她还会活着
在上周五发布了对 37 岁原住民妇女乔伊斯·艾沙库安（ Joyce Echaquan）死亡调查的报告后，星期二（10月5日），魁北克省验尸官格翰因·卡梅尔（ Géhane Kamel ）在三河市举行了新闻发布会。
验尸官得出的结论是种族主义在乔伊斯·艾沙库安之死中起了作用，她的死不是自然原因，而是
意外，因为她没有得到应有的照料。
她的报告说，如果得到更好的照料，乔伊斯·艾沙库安本可以避免死亡。
卡梅尔周二表示：
这是一个带有偏见的系统，导致 [医疗保健人员] 没有认真对待这种情况。
一位记者用法语问卡梅尔，如果乔伊斯·艾沙库安是一位白人女性，她是否今天还会活着，卡梅尔的回答是：Oui，我认为是的。
魁北克省验尸官格翰因·卡梅尔强忍着泪水说，通过她的死，乔伊斯给我们留下了极其重要的东西。 调查是一个
困难但必要 的过程，一些证词
在人性层面上让她感到震惊。
乔伊斯·艾沙库安是阿蒂卡梅克（ Atikamekw）人，是 7 个孩子的母亲。
2020 年 9 月 28 日，在魁北克省若里耶特市（Joliette）医院的就医过程中，乔伊斯·艾沙库安（Joyce Echaquan）遭到医护人员的歧视性羞辱，她去世前用手机拍下了视频并上传到脸书。
视频显示，她在生命的最后几个小时在痛苦地哭泣，病房里的护士则在对她进行嘲笑和侮辱。
上周二 （9月28日）是乔伊斯·艾沙库安逝世一周年，人们举行了悼念活动，并呼吁魁省承认存在系统性种族主义。
（CBC）