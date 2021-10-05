欧佩克决定谨慎增产, 油价飙升至七年高位

欧佩克以及包括俄罗斯在内的非成员决定继续按照设定的时间表走，即在 11 月仅增加 40 万桶/日。

在疫情对石油业造成严重打击后，欧佩克+ 大幅削减了石油产量，但近几个月来，随着经济增长，航空旅行正在升温，对石油的需求快速增加。

全球对石油的需求增加。 照片：Getty Images / iStock

7 年高位

周一西德克萨斯中质原油（WTI）的价格创下2014年11月以来的新高，收于 77.62 美元，涨幅超过 2%。在此趋势下，WTI 很可能在不久的将来突破 80 美元大关。

布伦特国际基准价格为 81.57 美元，上涨近 3%。

Rystad Energy 石油市场主管 Bjornar Tonhaugen 表示： 生产国，即 OPEC+，必须小心，不要让价格过度膨胀，否则我们可能会看到对疫情后经济增长产生负面影响的不利反应。 .

欧佩克+ 的下一次会议将于 11 月 4 日举行。

刺激加拿大油田

油价上涨可能会刺激加拿大的油田增加招聘，过去7 年，低原油价格迫使石油领域的公司削减成本，油田大量裁员。

BMO Nesbitt Burns 的策略师 Stéphane Rochon 表示，油价上涨对加拿大市场和经济来说是个好消息，而且也会推高加元币值。

（AP，Radio-Canada）