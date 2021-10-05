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2021 年诺贝尔物理学奖授予了三位科学家
2021 年诺贝尔物理学奖于周二（10 月 5 日）揭晓，由三位科学家共同获得。
诺贝尔委员会（Nobel Committee）宣布，今年此奖授予两位全球变暖物理建模专家 - 美国日裔气象学家真锅淑郎 （Syukuro Manabe）、德国科学家克劳斯·哈塞尔曼（Klaus Hasselmann），以及意大利科学家乔治·帕里西（Giorgio Parisi），他是复杂系统方面的专家.
气象专家真锅淑郎 90 岁，他出生在日本但定居美国，他与 89 岁的克劳斯·哈塞尔曼因在
地球气候的物理模型、量化可变性和可靠地预测全球变暖方面的工作而联合获得诺贝尔物理学奖的一半。
73 岁的乔治·帕里西 ( Giorgio Parisi) 获得了诺贝尔物理学奖的另一半，以表彰他
发现了从原子到行星的物理系统中无序和波动之间的相互作用关系。
为当前气候模型奠定基础
2021年诺贝尔物理学奖颁奖，正值气候变化日益严重之际，诺贝尔委员会（Nobel Committee）表示，真锅淑郎和哈塞尔曼
为我们了解地球气候以及人类如何影响气候奠定了基础。
从 1960 年代开始，真锅淑郎就演示了大气中二氧化碳含量的增加将如何提高全球温度，为当前的气候模型奠定了基础。
1970 年代，哈塞尔曼创建了一个将天气和气候联系起来的模型，帮助解释了为什么尽管天气看似混乱，气候模型仍然是可靠的。
他还开发了寻找人类对气候影响的具体迹象的方法。
帕里西
建立了一个深层次的物理和数学模型，这使得理解数学、生物学、神经科学和机器学习等不同领域的复杂系统成为可能。
今后几天还奖宣布 4 个奖项
2021 年物理学奖包括一枚金质奖章和 1000 万瑞典克朗（超过 144 万加元), 奖金来自诺贝尔奖项创建者、瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔 (Alfred Nobel) 的遗赠，他于 1895 年去世。
本周一，诺贝尔委员会将生理学或医学奖授予了美国人 David Julius 和 Ardem Patapoutian，以表彰他们对人体如何感知温度和触觉的发现。
在接下来的几天里，诺贝尔委员会还将宣布化学、文学、和平和经济领域的获奖者。