2021 年诺贝尔物理学奖授予了三位科学家

诺贝尔委员会（Nobel Committee）宣布，今年此奖授予两位全球变暖物理建模专家 - 美国日裔气象学家真锅淑郎 （Syukuro Manabe）、德国科学家克劳斯·哈塞尔曼（Klaus Hasselmann），以及意大利科学家乔治·帕里西（Giorgio Parisi），他是复杂系统方面的专家.

气象专家真锅淑郎 90 岁，他出生在日本但定居美国，他与 89 岁的克劳斯·哈塞尔曼因在 地球气候的物理模型、量化可变性和可靠地预测全球变暖 方面的工作而联合获得诺贝尔物理学奖的一半。

73 岁的乔治·帕里西 ( Giorgio Parisi) 获得了诺贝尔物理学奖的另一半，以表彰他 发现了从原子到行星的物理系统中无序和波动之间的相互作用关系 。

为当前气候模型奠定基础

2021年诺贝尔物理学奖颁奖，正值气候变化日益严重之际，诺贝尔委员会（Nobel Committee）表示，真锅淑郎和哈塞尔曼 为我们了解地球气候以及人类如何影响气候奠定了基础。

从 1960 年代开始，真锅淑郎就演示了大气中二氧化碳含量的增加将如何提高全球温度，为当前的气候模型奠定了基础。

1970 年代，哈塞尔曼创建了一个将天气和气候联系起来的模型，帮助解释了为什么尽管天气看似混乱，气候模型仍然是可靠的。

他还开发了寻找人类对气候影响的具体迹象的方法。

帕里西 建立了一个深层次的物理和数学模型 ，这使得理解数学、生物学、神经科学和机器学习等不同领域的复杂系统成为可能。

今后几天还奖宣布 4 个奖项

2021 年物理学奖包括一枚金质奖章和 1000 万瑞典克朗（超过 144 万加元), 奖金来自诺贝尔奖项创建者、瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔 (Alfred Nobel) 的遗赠，他于 1895 年去世。

本周一，诺贝尔委员会将生理学或医学奖授予了美国人 David Julius 和 Ardem Patapoutian，以表彰他们对人体如何感知温度和触觉的发现。

在接下来的几天里，诺贝尔委员会还将宣布化学、文学、和平和经济领域的获奖者。