BC 省维多利亚市的一个餐馆新添一名机器人员工

餐馆 Mantra 的经理德哈纳·索哈尔（ Dharna Sohal） 在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说，Robbie 给餐馆帮了大忙：

我会说这是一个很好的帮手，它非常有趣，能互动，非常易于使用，这对我的团队有很大的帮助。 餐馆 Mantra 的经理德哈纳·索哈尔（ Dharna Sohal）

这个机器人是加拿大科技公司 GreenCo Robots 的产品，可以编程用于多种用途。

德哈纳·索哈尔说，经过预先编程，Robbie 可以在餐桌之间通畅移动，可以给顾客上菜，并在顾客用完餐后收拾餐具，但他不具备沟通或随即接受指令的能力。

不能代替人类

加拿大餐饮业普遍面临人员短缺，疫情更加重了这个问题，但德哈纳·索哈尔表示，机器人无法替代人类，Robbie 不会夺走任何人的工作，而只是来帮助餐馆的员工。

Robbie 还会一个绝活：演唱生日快乐歌曲。

德哈纳·索哈尔笑着说， 我们接到到了很多生日用餐预订，因为顾客们都想听 Robbie 唱生日快乐。

这个机器人的售价约为 37,000 加元。

（CBC）