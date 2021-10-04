哈密尔顿市为失踪和被害的原住民妇女举行悼念活动

Sisters in Spirit

这一活动由当地的 Sisters in Spirit 委员会组织，活动上的发言人包括音乐家 Tom Wilson 和 Edebwed Ogichidaa Kwe。

Sisters in Spirit Hamilton 在 Facebook 页面上写着： 加拿大政府的统计数据显示，原住民妇女死于暴力的概率是其他妇女的五倍，我们的目的是引起公众对加拿大各地普遍存在的针对原住民妇女的暴力问题的关注和教育，同时我们悼念那些因暴力丧生的姐妹们。

为纪念失踪和被谋杀的原住民妇女和女孩而制作的红色珠饰连衣裙。 照片：Rebecca Lazarenko

Sisters in Spirit 是一个全国性活动，加拿大原住民妇女协会 (NWAC) （新窗口） 于 10 月 4 日 下午 2 点举行网上悼念守夜活动，并将在该协会的 Facebook 页面上进行直播。

加拿大原住民妇女协会的网站说： 10 月 4 日是我们悼念失踪和被谋杀的原住民妇女、女孩、变性者，支持那些悲痛的家庭，并创造一个治愈机会的日子。 加拿大原住民妇女、女孩和变性者所经历的暴力是种族灭绝。让我们团结起来，呼吁对影响我们所有人的问题采取行动！

（CBC）