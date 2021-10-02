加拿大外长提“对华政策4C原则”；学者呼吁：立法应对国际人质事件

上周五，遭中国关押超过一千天的两名麦克终于获释。但由此带来的问题可谓延绵不绝，包括了加拿大未来对华政策会如何？加拿大如何处理未来可能的国际人质危机？

加诺首谈 对华４C原则

两名麦克获释后的第二天，加拿大外长马克·加诺（Marc Garneau）接受CBC主持人罗丝玛丽·巴顿的采访。谈到对华政策时，加诺表示，事件之后，加拿大需要睁大眼睛，并提到 对华政策的４C原则 。

这个 ４C原则 的关键词是四个 C 打头的英文词：共存（Coexist)、竞争（Compete)、合作（Cooperate)、以及挑战（Challange)。

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在经济上，加中两国有竞争，在遵守国际法规则前提下，保证加拿大企业的竞争力；在气候变化、应对大疫情等方面与中国合作；而在涉及维吾尔、西藏、香港人权等方面，要对中国提出挑战；最后是共存，理解两个国家在体制上的不一样，我们不会总是意见一致，但我们必须向前迈进。 加拿大外长加诺

多伦多大学法学博士、国际法专家萨拉·泰奇（Sarah Teich）接受加广中文台访问的时候表示，魔鬼在细节。这个 4C原则 中，很多事情是交织在一起的，如何区分呢？

国际法专家沙拉·泰奇。 照片：Radio-Canada / MLI

加中顾问委员会成员、渥太华大学科学技术与政策研究所的资深研究员玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Hohnston)也持这一意见，她分析说，加诺提出的4C原则，只比美国的原则多出了 共存 。当然，中国是个重要的国家，不能忽视。但问题是，中国政府是不可能把与加拿大或西方的问题分成四个部分 — 通常它们交织一起。当你挑战中国人权，其他的合作就会遭到抵抗。

她举例说，中国经常使用经济手段、经济制裁来达到政治目的。澳大利亚因为呼吁调查新冠病毒源头，就遭到了中国的制裁。因为孟晚舟引渡案，中国也对加拿大实施贸易方面的打击。所以，怎么可能出现既 挑战 又 合作 的局面呢？

当然，俩位嘉宾都认为，加拿大外交政策重要的一点是，会继续坚持与西方民主国家结盟的原则，加拿大是五眼联盟以及北约成员国，对华政策上会与美国等盟友保持一致。

有政治评论人士表示，特鲁多政府在2019年就曾表示，要制定新的对华政策，也多次提及就是否使用华为5G做出决定。现在，两名麦克事件解决，可能带来加拿大对华政策的转折点。

特鲁多已经表示，会在未来几周决定是否禁止使用华为5G网络。

2007年4月，玉山江的太太Kamila Talendibaeva在加拿大首都渥太华，呼吁释放丈夫。 照片：The Canadian Press / FRED CHARTRAND

人质危机责任法

加拿大外长加诺与CBC的访问中，谈到在卡尔加里机场见到两名麦克时的感受。他说，作为一个政治人物，这是会让我记一辈子的时刻，非常感动。

萨拉·泰奇表示，自己为两名麦克和他们的家人感到高兴。但我们更应该看到，还有更多的加拿大人在中国和其他地方被关押。

加拿大全国发行的《环球邮报》得到加拿大国际事务部确认，目前还有115名加拿大人被中国关押，包括已经被关押了15年的维吾尔人玉山江（Huseyin Celil)以及被改判死刑的谢伦伯格（Robert Schellenberg)。

萨拉·泰奇表示，两名麦克事件很轰动，引人注目，加美两国元首都不断向中国提及此案。但是，还有很多被中国扣押的加拿大人，几乎被人遗忘了。

而她在去年起草了《人质危机责任法》，就是希望通过立法，让遇到类似情形的加拿大人和政府有法律依据来做出处理。

这份拟议的立法分为三个部分：制裁措施，支持人质受害者家庭，以及多边合作。

第一部分是制定一套专门的制裁机制，追究责任者，包括劫持人质的个人和搞人质外交的政府。

第二部分是以人道主义原则支持受害人质的家庭，确保他们得到政府帮助，提供相关信息，精神健康援助等。让政府处理人质危机时将受害者及其家属置于工作的中心。

第三部分，国际合作应对，主要是为加拿大如何与国际伙伴、盟国、和外国民间合作、共同协调提供法律依据。

萨拉·泰奇希望，接下来，这份法案可以藉由保守党某位议员以个人法案提交，或者自由党以政府法案通过。

她表示，加拿大两大政党应该跨越党派争议通过这一法案，因为这不是党派问题，而是所有加拿大民众都关注的问题。

加中顾问委员会成员、渥太华大学科学技术与政策研究所的资深研究员玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Hohnston) 照片：Radio-Canada / submitted by Margaret McCuaig-Johnston

联合盟友对抗 人质外交

今年二月，加拿大牵头发起《反对任意拘押外国人宣言》(Declaration Against Arbitrary Detention in State-to-State Relations)，目前，已经得到了超过65个国家的签名。

而在两名麦克遭到扣押以及闭门审理的过程中，加拿大得到了盟友的道义支持。比如，在麦克·斯帕佛案宣判时，有25个国家的五十多位外交官员前往加拿大驻北京大使馆以示团结和支持。

加拿大前驻华大使赵朴受访时分析说，加拿大需要继续联合国际盟友，对抗人质外交。而且，不能仅仅停留在抗议或倡议上，要有实际的制裁规定。

他的建议是，通过类似马格尼斯基人权问责法的制裁法案，如果中国或任何国家再一次以人质要挟世界，可以联合起来采取经济制裁、个人制裁等手段。

对这一建议，玛格丽特麦凯格-约翰斯顿女士表示支持。她说，在 反对任意拘押外国人宣言 中，其实提到了应该如何行动。希望接下来，加拿大和盟友进行商讨，出台具体的措施，共同行动来反对任意拘押，人质外交。