魁北克省验尸官：种族主义是导致 Joyce Echaquan 死亡的原因之一

验尸官在报告中提出的建议明确而简单：魁北克省政府必须承认机构内存在系统性种族主义，并承诺为消除种族主义采取措施。

这是验尸官 Géhane Kamel 在她对乔伊斯·艾沙库安之死的调查报告中向政府提出的唯一建议。

验尸官 Géhane Kamel 总结道，如果乔伊斯·艾沙库安女士的死亡是意外，但她遭受的种族主义和偏见肯定是导致她死亡的原因之一。

魁北克省验尸官 Géhane Kamel 负责对乔伊斯·艾沙库安之死的调查。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

根据原住民组织 - Espaces Autochtones 获得的报告副本，乔伊斯·艾沙库安死于心源性休克引起的肺水肿，原因是心脏病，与潜在的有害操作有关 [...] 没有获得足够的医护监督 [...]。

乔伊斯·艾沙库安之死引发愤怒

乔伊斯·艾沙库安是阿蒂卡梅克（ Atikamekw）人，是 7 个孩子的母亲。

2020 年 9 月 28 日，在魁北克省若里耶特市（Joliette）医院的就医过程中，乔伊斯·艾沙库安（Joyce Echaquan）遭到医护人员的歧视性羞辱，她去世前用手机拍下了视频并上传到脸书。

视频显示，她在生命的最后几个小时在痛苦地哭泣，病房里的护士则在对她进行嘲笑和侮辱。

本周二 （9月28日）是乔伊斯·艾沙库安逝世一周年，这个纪念日再度引发了愤怒和抗议，人们呼吁魁省承认存在系统性种族主义。

2021 年 9 月 28 日， 魁北克省三河市，人们在原住民友谊中心 （Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières）前为 Joyce Echaquan 逝世一周年举行悼念活动。 照片：Radio-Canada / Jean-François Fortier

（CBC，Radio-Canada）