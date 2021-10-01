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魁北克省验尸官：种族主义是导致 Joyce Echaquan 死亡的原因之一
星期五（10 月 1 日），在 37 岁原住民妇女乔伊斯·艾沙库安（ Joyce Echaquan） 去世周年纪念日 （ 9 月 28日）三天之后， 魁北克省验尸官公布了调查报告。
验尸官在报告中提出的建议明确而简单：魁北克省政府必须承认机构内存在系统性种族主义，并承诺为消除种族主义采取措施。
这是验尸官 Géhane Kamel 在她对乔伊斯·艾沙库安之死的调查报告中向政府提出的唯一建议。
验尸官 Géhane Kamel 总结道，如果乔伊斯·艾沙库安女士的死亡是意外，但她遭受的种族主义和偏见肯定是导致她死亡的原因之一。
根据原住民组织 - Espaces Autochtones 获得的报告副本，乔伊斯·艾沙库安死于心源性休克引起的肺水肿，原因是心脏病，与潜在的有害操作有关 [...] 没有获得足够的医护监督 [...]。
乔伊斯·艾沙库安之死引发愤怒
乔伊斯·艾沙库安是阿蒂卡梅克（ Atikamekw）人，是 7 个孩子的母亲。
2020 年 9 月 28 日，在魁北克省若里耶特市（Joliette）医院的就医过程中，乔伊斯·艾沙库安（Joyce Echaquan）遭到医护人员的歧视性羞辱，她去世前用手机拍下了视频并上传到脸书。
视频显示，她在生命的最后几个小时在痛苦地哭泣，病房里的护士则在对她进行嘲笑和侮辱。
本周二 （9月28日）是乔伊斯·艾沙库安逝世一周年，这个纪念日再度引发了愤怒和抗议，人们呼吁魁省承认存在系统性种族主义。
（CBC，Radio-Canada）