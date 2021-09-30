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新冠疫苗招来新“医闹”：阿尔伯塔省医生的烦恼
阿尔伯塔省的家庭医生最近遇到的难缠病人格外多。他们或是辱骂医护人员，或是用自己从网上看来的信息跟医生争辩，令医院诊所不胜其扰。这种现象的起因是阿尔伯塔省政府在9月初宣布实施疫苗护照以控制第四波疫情，而那些不愿打疫苗的人试图获得一纸可以让他们免受该规定限制的医生证明。
但是只有为数很少的人有资格获得不适合接种新冠疫苗的医生证明，例如心肌炎患者和对疫苗成分过敏的人。
一些被医生拒绝的人变得粗暴无礼。如果医生是少数族裔，他们就会评论对方的肤色或是宗教。有些人的攻击性太强，以至于有的诊所现在只在电话里和索要豁免疫苗证明的人沟通。
一位名叫扎伊迪的卡尔加里医生说，有个病人被拒绝后先是想用两百加元贿赂他，见还是达不到目的就开始破口大骂，指责他没有医德。
扎伊德说，过去难缠的病人只是为戴口罩的事争辩几句。现在他经常不得不承受种族歧视言论或是攻击性的态度。最让他困惑的是这些人在其他方面完全信任他，但一谈到疫苗就不听解释不讲道理。
另一位卡尔加里医生巴特说，她最头痛的是那些在网上看了一堆奇怪信息后来找她的病人。他们当中有些人声称不愿意让任何
外来粒子或化学物进入自己的身体，还有些人怀疑医生会在他们的身体里安装某种芯片。
阿尔伯塔省医生学会发布公告说，医生及他们的团队无须容忍这类言行，他们可以要求粗暴无礼的患者离开。
（CBC News, Fakiha Baig, adaptation en chinois par Wei Wu）