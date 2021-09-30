新冠疫苗招来新“医闹”：阿尔伯塔省医生的烦恼

但是只有为数很少的人有资格获得不适合接种新冠疫苗的医生证明，例如心肌炎患者和对疫苗成分过敏的人。

一些被医生拒绝的人变得粗暴无礼。如果医生是少数族裔，他们就会评论对方的肤色或是宗教。有些人的攻击性太强，以至于有的诊所现在只在电话里和索要豁免疫苗证明的人沟通。

一位名叫扎伊迪的卡尔加里医生说，有个病人被拒绝后先是想用两百加元贿赂他，见还是达不到目的就开始破口大骂，指责他没有医德。

扎伊德说，过去难缠的病人只是为戴口罩的事争辩几句。现在他经常不得不承受种族歧视言论或是攻击性的态度。最让他困惑的是这些人在其他方面完全信任他，但一谈到疫苗就不听解释不讲道理。

另一位卡尔加里医生巴特说，她最头痛的是那些在网上看了一堆奇怪信息后来找她的病人。他们当中有些人声称不愿意让任何 外来粒子 或化学物进入自己的身体，还有些人怀疑医生会在他们的身体里安装某种芯片。

阿尔伯塔省医生学会发布公告说，医生及他们的团队无须容忍这类言行，他们可以要求粗暴无礼的患者离开。

（CBC News, Fakiha Baig, adaptation en chinois par Wei Wu）