【报道】加拿大纪念第一个“全国真相与和解日”；中国继续谴责美加澳侵害原住民权益

9月30日，加拿大纪念第一个 全国真相与和解日 ，悼念那些在寄宿学校丧生的儿童和寄宿学校的幸存者、他们的家人和社区，公开纪念寄宿学校的悲惨历史和持续影响是加拿大和解进程。

除了加拿大各级政府，英国女王伊丽莎白二世在周四也发表声明称：会与加拿大一起反思。

上周末，加拿大天主教主教大会就历史上的原住民寄宿学校正式道歉，并承诺赔偿。但是，原住民社区对此表示怀疑，称 不需要空洞的道歉，需要行动 。

中国继续批评加、美、澳的原住民政策

而对加拿大原住民境遇持续表示关注的还有中国。

在刚刚结束的联合国人权理事会第48届会议期间，中国、朝鲜、白俄罗斯、委内瑞拉四国召开了特别视频研讨会，再次强烈谴责美、加、澳侵害原住民的历史，称这些国家 自诩为‘人权先锋’，但其自身人权状况'千疮百孔' 。

较早前，中国外交部副部长乐玉成早前受访时也曾批评，美国和加拿大这样的国家， 还好意思以人权卫士、人权教师爷自居，对别国颐指气使、指手画脚。说穿了，他们就是打着人权旗号，行干涉他国内政之实 。

中国外交部多位发言人也数次谈及事件，称 我们敦促加方'揽镜自照'，拿出更大的劲头，彻查真相 。

卡尔顿大学政治学教授、加中关系专家包天民（Jeremy Paltiel） 照片：Radio-Canada / submitted by Jeremy Paltiel

加拿大卡尔顿大学政治学教授、加中关系专家包天民（Jeremy Paltiel）接受加广中文台采访时表示，中国这次如此愤怒，是因为加拿大和西方国家一直批评中国在新疆香港以及西藏侵犯人权。而且，加拿大联邦议会在二月份通过决议，确认中国在新疆针对维吾尔人实施种族灭绝。加拿大也一直指责中国，在两个麦克时间上不公开透明、没有独立司法体系。所以，中国借着原住民寄宿学校事件事件，在国际上进行反击。

特鲁多曾反问：中国的真相与和解委员会呢？

年初，当记者问及中国对加拿大原住民历史与现状的持续批评时，加拿大总理贾斯汀·特鲁多反问道：中国的 真相与和解委员会 呢？

和解的旅程很长，但这是我们正在进行的旅程。而中国，甚至不承认存在问题，这是一个非常根本的区别。 加拿大总理贾斯汀·特鲁多

特鲁多提及的 真相与和解委员会，Truth and Reconciliation Commission of Canada，TRC 成立于2009年，委员会主席是原住民律师、前联邦参议员莫里·辛克莱尔(Murray Sinclair)。他领导的委员会前后花了六年时间，听取了6000多人的证词 ，撰写详细报告，并对政府提出了九十多条修复关系和改善原住民状况的建议。

历史上，加拿大对待原住民，虽然没有发生如美国西进运动时那样的大规模屠杀，但是， 和解与真相委员会 最终的调查结论是，原住民寄宿学校使用强迫同化手段，试图消灭原住民文化，是 文化灭绝 。

或许中国民众，包括很多外交部人士不了解的是，2008年6月，加拿大前保守党总理哈珀在议会上，向原住民寄宿学校的受害者正式道歉。他道歉称，今天，我们认识到，这一同化政策是错误的，造成巨大伤害，对此我们深深表示歉意。

而原住民寄宿学校的数万名幸存者把政府告上了法庭，最终政府同意向受害人进行赔偿。至今，赔偿的总金额已经达到30亿加元。

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星期三晚间，加拿大总理特鲁多与原住民寄宿学校的幸存者一起出席在渥太华议会山的“全国真相与和解日”活动。 照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

今年加拿大国庆日（7月1日），特鲁多呼吁全加拿大对此进行反思，避免重蹈复辙。而联邦和省市政府降半旗，对死去的原住民儿童表示哀悼。

在加拿大，政界、学术界、以及原住民社区认为，加拿大历史上曾经出现过强迫同化原住民的 文化灭绝 行为，加拿大人应对此感到羞耻，进行反思，设法改善原住民社区状况。

但无论加拿大曾有过怎样的历史，也不是中国践踏本国公民人权，侵害新疆维吾尔人人权的理由。

加拿大皇家军事学院政治系兼职教授赖小刚 （新窗口）接受加广采访时分析说：

在对待历史罪恶方面，中西方最大的不同是，中国政府不去正视它的历史，而加拿大政府，包括美国政府，是去正视自己的黑暗历史，并处理它。

包天民教授则举例说：

今年七月一日也是中国共产党一百周年的庆典，中国共产党总书记习近平的讲话中没有一丝反省，包括对大跃进，对反右，对文化大革命，对六四，都没有反省，他们一直是正确的。生活在一个地球上，我们都要谦虚。我们不是圣人，你也不可能是圣人，是完美的。

而赖小刚教授的分析是，共产政权的结构体系决定了，它是不能承认错误的，因为一旦承认错误，民众开始追究，它的整个系统就面临崩溃了，比如匈牙利事件、布拉格之春、以及八九年戈尔巴乔夫的公开信，都是如此。此外，很明显，加拿大原住民寄宿学校出现在140年多前，已经关闭了近30年，是历史事件，且被证实是错误的。而中国针对维吾尔穆斯林的做法，比如强制他们学习汉语、拆毁清真寺，关进再教育营等行为，却是正在进行时。

赖小刚教授称， 人权 的概念也是在不断发展的。比如寄宿学校出现的时候，人权这个概念还不存在呢。西方是在二战之后，才逐渐明确了人权概念。而中国是直到八十年代，才开始了解人权概念。但到了现在，再以100年前的标准来作为借口，是说不过去的。

2020年11月，中国外交部发言人之一赵立坚主持一次记者会。 照片：AP / Liu Zheng

加拿大不会在人权问题上 闭嘴

有加拿大时政评论人士表示，正因为加拿大曾经有过原住民寄宿学校这样的历史教训，所以希望中国能够停止在新疆、西藏、和香港大规模侵害人权行为。而中国的逻辑是，加拿大历史上曾做过类似的事情，所以，没有权利批评中国。

不过，加拿大政府显然不会在人权问题上闭嘴。

加拿大最大城市多伦多的原住民法律服务中心律师凯琳·贾斯珀（Caitlyn Kasper）本人就是一位原住民。她在接受加广中文专访时表示，中国当然有权指责其他国家的人权问题，而加拿大虽然提倡多元包容，但并不完美。政府一直在推动不同的政策，改善原住民状况，但是，大多数时候，缺乏长期的结构性的改变，比如改变司法体系、系统性歧视等。

提及中国对加拿大人权的批评，贾斯珀表示，国际社会中，我们都有责任来相互监督。作为人类整体的一部分，每个国家对自己以及对其他国家的民众都有义务，呼吁行动，让各个政府负起责任。与此同时，你也必须对自己的行为负责。

中国与西方失去了沟通的共同基础？

最近几年，中国在人权问题上与西方世界的冲突越来越严重。除了人权问题，中国也试图利用经济制裁手段胁迫加拿大就范，再加上常常使用羞辱性言辞的战狼外交，让加拿大民众对中国的好感度持续下跌，也迫使加拿大政府重新审视过去几十年的对华政策。

西方曾经以为，帮助中国发展经济，会促进中国的人权与民主，但是现在感觉事与愿违，中国经济发展带来的是更加集权的局面。包天民教授对目前中国与西方的关系表示担忧。

他说，西方在对待中国方面陷入两难。接纳与合作无法改变中国、推进民主与人权价值观；而批评或者制裁也无法改变中国的行为。目前，双方已经没有了在普世价值原则下沟通的基础。

而赖小刚教授分析说，加拿大对原住民寄宿学校死亡儿童的遗体挖掘工作，以及其他原住民议题会继续遭到中国批评。不过，和战狼外交一样，中国外交官员的批评，对加拿大或是西方公众来说，没有什么杀伤力，因为中国总体上，在人权问题上，没有信誉，是不会有人相信的。