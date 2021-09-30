真相与和解日：英国女王加入反思，原住民在议会山举行纪念活动

她在声明中承认，要愈合创痛并建立一个包容的社会，还需要作更多的努力。"在第一个全国真相与和解日，我加入所有加拿大人的行列，一起反思原住民寄宿学校的惨痛历史。”

加拿大联邦政府今年六月遵从真相与和解委员会的建议，把9月30日定为联邦法定假日。但是各省政府没有跟进。因此今天只有在联邦属下机构工作的加拿大人可以放假。

设立全国真相与和解日是为了悼念在寄宿学校死亡的原住民孩子，并向幸存者及他们的家庭和社区致意。

加拿大总理特鲁多今天也发表了一份声明，鼓励加拿大人思考寄宿学校的影响和遗留问题。他的声明还特别提到今年在几个寄宿学校遗址附近发现数百坟墓和遗骸的事，称这场悲剧不仅提醒加拿大人直面殖民主义的影响和共同的过去，而且提醒加拿大人推进和解需要更大的努力。

加拿大总督西蒙（Mary MaySimon）则呼吁全体加拿大人肩并肩站在一起，为更美好的未来共同努力。西蒙是第一位担任加拿大总督的原住民。

9月30日也是 "橙色衬衫日"。它的发起人名叫菲丽斯. 韦伯斯塔德。她幼时被送到寄宿学校，到校第一天就被强迫换掉身上的橙色衬衫。此事后来被视为原住民孩子被剥夺个人自由与身份的象征。加拿大人在这一天被鼓励穿上橙色衣服以表示对原著民的支持。

（CBC News, Darren Major, adaptation en chinois par Wei Wu）